Kira Reuter trifft bei ihrem Comeback zum 7:0-Endstand

„Es ist total bescheuert, nach so einem Spiel zu sagen, dass man nicht zufrieden ist – leider ist das aber so.“ Das sagte Trainer Börge Warzecha nach dem deutlichen 7:0-Sieg seines FC Pfeil Broistedt in der Fußball-Landesliga der Frauen. Das Ergebnis gegen Aufsteiger SG Wulften/Lindau/Hattorf stimmte, allerdings sei die Leistung seiner Mannschaft nicht gut gewesen, bedauerte der Coach.

Biss, Galligkeit und Laufbereitschaft – das sind die drei Attribute, die dem Trainer am meisten fehlten. In der ersten Halbzeit noch mehr als in der zweiten. „Man hat relativ früh gemerkt, dass es mit spielerischen Mitteln schwierig wird. Es hat nichts geklappt. Nach der Pause haben wir zumindest eine kleine Steigerung gezeigt“, erklärte Warzecha, der hinzufügte: „Wir zeigen im Training immer ein ganz anderes Gesicht, da kombinieren wir viel flüssiger.“

Kira Reuter trifft bei ihrem Comeback nach Knie-Operation

Wie schon in den vergangenen Spielen teilten sich die Tore auf viele verschiedene Schützinnen auf. Einzig Aleyna Sahan, die eigentlich zum Stamm der zweiten Mannschaft in der Bezirksliga zählt, traf doppelt. Daneben gab es fünf Einfach-Torschützinnen, wozu auch Kira Reuter zählte. Für sie bedeutete dieses Spiel ihr Comeback nach einer Knie-Operation. In der 82. Minute kam die Mittelfeldakteurin auf den Platz und erzielte vier Minuten später den Treffer zum 7:0-Endstand. „Es ist sehr positiv, dass sie zurück ist. Wir werden sie jetzt behutsam wieder aufbauen“, erklärte Warzecha. Am kommenden Sonntag haben die Broistedterinnen wieder ein Heimspiel. Ab 13 Uhr ist MF Göttingen zu Gast.

Tore: 0:1 Louisa Plett (25.), 0:2 Jessica Engwicht (30.), 0:3 Janne Bartmann (35.), 0:4 Denise Gregor (62.), 0:5, 0:6 Aleyna Sahan (64., 73.), 0:7 Kira Reuter (86.).

