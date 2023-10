Viele Abwehrpunkte: Vikings starten mit Sieg gegen Osnabrück

Vechelde Vallstedt Vechelde münzt in der Volleyball-Regionalliga viele Angriffe des Gegners in eigene Punkte um und führt Tabelle an.

Erfolgreicher Start in die Saison: Mit 3:0 (25:20, 25:22, 25:18) haben die Vallstedt Vechelde Vikings den VC Osnabrück auf die Heimreise geschickt und führen damit die Volleyball-Regionalliga nach dem ersten Spieltag an. Schlüssel zum Erfolg war eine ganz starke Abwehrleistung des Vorjahresdritten. „Die ersten beiden Sätze haben wir gebraucht, um reinzukommen. Im dritten lief dann die Maschinerie“, freute sich der aktuell am kleinen Finger verletzte und zum Zusehen verdammte Spieler Patrick Korporal.

„So viel abgewehrt wie in diesem Spiel haben wir in der vergangenen Saison nicht“, ist sich der Mannschaftssprecher sicher. Aus nahezu 50 Prozent der abgewehrten Bälle hätten die Vikings Kapital geschlagen und selber Punkte erzielt. „Das ist schon sehr gut“, lobte Patrick Korporal seine Kollegen auf dem Feld. Außerdem haben es die Wikinger vor allem im späteren Verlauf des Spiels immer besser geschafft, den Gegner mit Aufschlägen unter Druck zu setzen, „sodass wir auch einen guten Block positionieren konnten“.

Uns sind auch immer mal wieder Fehler in der Annahme unterlaufen, wodurch Osnabrück herangekommen ist. Nachdem wir unsere Kommunikation verbessert hatten, ging es dann aber wieder. Patrick Korporal, Spieler der Vallstedt Vechelde Vikings

Die auf einigen Positionen neu besetzte Mannschaft des VC Osnabrück, der in der vergangenen Saison eigentlich sportlich abgestiegen war, hielt im ersten Satz noch eine ganze Zeit mit. Die Vikings nahmen ihre erste Auszeit beim Stand von 12:12, setzten sich erst in der Folge etwas ab und behielten in der Schlussphase die Nerven (25:20). Noch etwas enger verlief der zweite Spielabschnitt. „Uns sind auch immer mal wieder Fehler in der Annahme unterlaufen, wodurch Osnabrück herangekommen ist. Nachdem wir unsere Kommunikation verbessert hatten, ging es dann aber wieder“, berichtete Patrick Korporal. Letztlich entschied sein Team aber auch diesen zweiten Durchgang für sich (25:22).

Alex Brem wird wertvollster Spieler der Vikings

Im dritten Satz ließen die Vikings schließlich keine Zweifel mehr aufkommen (25:18). Patrick Korporal ist froh, dass die Osnabrücker der erste Gegner in der neuen Saison waren. In einer späteren Phase könne der VC „dem einen oder anderen Team noch Punkte klauen“, ist er überzeugt. Am Rande: Angreifer Alex Brem legt in dieser Saison ähnlich gut los, wie er die letzte beendet hatte. Er wurde nämlich zum wertvollsten Spieler gekürt.

