Edemisser Damen-50 überraschen mit dem Landesmeistertitel

Der Landesmeister kommt aus Edemissen: Die Damen-50 des Golf-Clubs Peine-Edemissen haben sich bei den niedersächsischen Mannschaftsmeisterschaften spektakulär den Titel geschnappt und bei den deutschen Meisterschaften in Hildesheim zumindest ihr Minimalziel erreicht.

Im Castanea Golf Resort spielten insgesamt zwölf Mannschaften um den Meistertitel der niedersächsischen Seniorinnen – am ersten Tag im klassischen Vierer und am zweiten im Einzel-Zählspiel. Die Edemisser Damen wollten nach dem Aufstieg im Vorjahr eigentlich nur mit einem guten Ergebnis aus Adendorf zurückkehren. Doch nachdem die Peinerinnen bereits am ersten Tag in Führung gelegen hatten, legten sie noch einmal nach und machten die Überraschung perfekt. Angeführt von Gabriela Kraus mit einer sehr starken 74er-Runde im Einzel waren es am Ende neun Schläge Vorsprung vor dem GC Hannover auf Platz 2 und dem GC Hardenberg auf dem dritten Rang. Die Freude über den Sieg des Außenseiters war groß und bei der Siegerehrung spürbar, welch tolle Leistung hier geboten wurde.

Auch Präsident Jörg Rust und Spielführer Ulli Grünwald begleiten das Team

Mit dem Sieg qualifizierten die Damen sich für die deutschen Mannschaftsmeisterschaften der Altersklasse 50 und traten im GC Bad Salzdetfurth an. Nachdem der ungeplante Erfolg die Urlaubsplanung aller auf den Kopf gestellt hatte, wurde dort das Mindestziel, nicht Letzter zu werden, erreicht. Bei perfekten Bedingungen in Hildesheim, einem riesigen Leaderboard am Clubhaus und einem Platz in Top-Zustand, ließen es sich auch Präsident Jörg Rust und Spielführer Ulli Grünwald nicht nehmen, die Spielerinnen auf dem Platz zu begleiten. Denn für den Club aus dem Peiner Norden ist die Leistung einer der größten Erfolge der Vereinsgeschichte, nachdem bereits die Einzeltitel der Landesmeisterinnen in den AK 50 und AK 65 in diesem Jahr an Silke Ehlert und Gabriela Kraus, beide Teil des siegreichen Teams, gegangen waren.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de