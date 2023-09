Stederdorf trotzt dem Angstgegner und gewinnt 3:2

Stederdorf/Lengede Der MTV gewinnt sein zweites Spiel in der Volleyball-Verbandsliga. Landesliga-Aufsteiger SV Lengede startet mit zwei Siegen.

Die Volleyballer des MTV Stederdorf haben auch ihr zweites Spiel der Saison in der Verbandsliga gewonnen. Mit ihrem „Angstgegner“ FC Wenden hatten Marcus Geckler und Co. beim 3:2 allerdings ordentlich zu kämpfen. Erfolgreich mit zwei Siegen ist Aufsteiger SV Lengede in die Landesliga gestartet.

Mit dem Misserfolg aus dem vorangegangenen Satz hätten wir in gleicher Position vor einigen Jahren innerlich aufgegeben. Doch eines haben wir vor allem aus der letzten Saison mitgenommen: Durchhaltevermögen. Marcus Geckler, Spieler des MTV Stederdorf.

Verbandsliga: FC Wenden – MTV Stederdorf 2:3 (25:21 22:25 14:25 25:18 11:15). Die Stederdorfer starteten gut, führten zwischendurch mit 13:7. „Bis dahin sah alles danach aus, dass wir das Spiel dominieren würden“, erklärte Geckler. Doch Wenden fand von da an besser ins Spiel und gewann den ersten Durchgang. Die Braunschweiger nahmen den Schwung mit, dennoch führten die Stederdorfer im zweiten Durchgang kurz vor Satzende mit 23:21 – und sie setzten sich durch (25:22). Es folgten ein überaus deutlicher Satzgewinn der Gäste, aber auch der 2:2-Satzausgleich der Wendener. „Mit dem Misserfolg aus dem vorangegangenen Satz hätten wir in gleicher Position vor einigen Jahren innerlich aufgegeben. Doch eines haben wir vor allem aus der letzten Saison mitgenommen: Durchhaltevermögen“, berichtete Geckler, dessen Team sich den Sieg schnappte.

SV Lengede – Wolfenbütteler VC II 3:0 (27:25, 25:21, 25:23). In den ersten beiden Sätzen lief Lengede zunächst einem Rückstand hinterher und erzwang erst in der Schlussphase die Entscheidung. Die zum Teil recht langen und unterhaltsamen Ballwechsel unterstrichen die rundum ausgeglichene Mannschaftsleistung der Hausherren.





SV Lengede – FC Wenden II 3:0 (25:8, 25:18, 25:16). Mit dem Elan der ersten Partie beginnend, gewann der SV Lengede den ersten Satz schnell. „Wenden tat sich recht schwer im Spielaufbau und wider Erwarten wenig effektiv im Abschluss“, sagte Lengedes Spielertrainer Sascha Klisch. Seinem Team reichte dann eine durchschnittliche Leistung, um den ungefährdeten Sieg einzufahren.

