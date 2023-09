2:0! Das Derby geht wieder an die Lengeder

Kreis Peine In der Fußball-Kreisliga gewinnt die Reserve in Woltwiesche. Sonnenberg holt sich nächste Reibe ab. Bortfeld zerfällt auch gegen VfB.

Der SV Bosporus Peine hat in der Fußball-Kreisliga mal wieder ein Ausrufezeichen gesetzt. Nachdem der Tabellen-13. schon das Stadtderby gegen den VfB Peine für sich entschieden hatte, schickte das Team nun den TSV Sonnenberg mit 4:0 auf die Heimreise – für den Bezirksliga-Absteiger war es die zweite Niederlage in Serie. Während Lengedes Reserve auch im dritten Derby in Serie gegen Viktoria Woltwiesche die Oberhand behielt, gab es Dank zweier später Treffer keinen Sieger im Hohenhamelner Gemeindeduell zwischen Herta Equord und dem TSV Clauen/Soßmar. Der TSV Wipshausen bleibt im sechsten Spiel ohne Punktverlust, während die TB Bortfeld zum zweiten Mal in vier Tagen 14 Gegentore schlucken musste.

Fortuna Oberg – VfL Woltorf 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Roma Rotmann (64.), 2:0 Jack Steding (80.).

Die Hausherren taten sich gegen die defensive Spielweise der Woltorfer enorm schwer. Lediglich drei gute Chancen erspielte sich die Fortuna – positiv hingegen: Zwei davon landeten im VfL-Kasten. „Eigentlich haben wir immer acht bis zehn Chancen pro Spiel, das war heute nicht so“, berichtete Obergs Trainer Amir Hadziavdic. Dennoch: Solche Spiele müsse man eben auch mal dreckig gewinnen.

Viktoria Woltwiesche – SV Lengede II 0:2 (0:2). Tore: 0:1 André Netzer (6.), 0:2 Felix Kreykenbohm (21.).

Der Zweitverwertung des SV Lengede reichten zwei Sonntagsschüsse für einen ungefährdeten Dreier. „Eigentlich war es ein klassisches 0:0-Spiel“, so Woltwiesches Coach Sebastian Pasemann. Seine Jungs hatten mehr vom Spiel, ohne gefährliche Chancen zu kreieren und verloren demnach verdient. „Das war einfach zu wenig.“

TSV Wipshausen – Marathon Peine 8:0 (4:0). Tore: 1:0 Hendrik Filbrandt (3.), 2:0 Kai Bagus (10.), 3:0 Daniel Schönbeck (15.), 4:0 Hendrik Filbrandt (22.), 5:0 Melvin Witte (55.), 6:0 Eigentor Niklas Bürgel (60.), 7:0 Thilo Trappe (65.), 8:0 Kai Bagus (74.).

Der TSV Wipshausen bleibt weiter ohne Punktverlust. „Wir wollten keinesfalls überheblich in das Spiel gehen, das kann auch schnell nach hinten losgehen“, sagte TSV-Trainer Andreas Laurer. Mit dem 3:0 nach einer Viertelstunde war das Spiel dann aber quasi schon entschieden. Am Mittwoch folgt dann ein richtiger Gradmesser für den Aufsteiger, der ab 19 Uhr bei Vizemeister VfB Peine zu Gast ist.

Arminia Vechelde II – TSV Dungelbeck 1:1 (0:0). Tore: 0:1 Tobias Jahns (82.), 1:1 Jeldrik Moldenhauer (90.+2).

Eigentlich hatten sich Zuschauer und Spieler schon auf ein 0:0-Remis eingestellt, doch die Schlussphase brachte doch noch zwei Treffer. Zunächst legten die Gäste durch Tobias Jahns vor. „Wir haben dann eine gute Reaktion gezeigt“, berichtete Vecheldes Trainer Dennis Cornwall. Aus dem Nichts schloss Jeldrik Moldenhauer präzise ab und jagte das Spielgerät in die untere Ecke. „Das war sicherlich ein glücklicher Punkt für uns.“

VfB Peine – TB Bortfeld 14:0 (7:0). Tore: Can Kocak (4), Damien Spatafora, Murat Kar, Luis Gödecke (alle 2), Dicle Arvis, Kerrim Driesen und Tolga Topatar (alle 1) sowie ein Eigentor.

Für die Bortfelder war es die zweite zweistellige Pleite in Serie. Erfolgreichster Schütze war Can Kocak mit vier Treffern.

Pfeil Broistedt – TSV Edemissen 2:0 (1:0). Tore: 1:0 André Schnotale (38.), 2:0 Sven Bruns (85.).

„Das war eine geschlossene Mannschaftsleistung“, analysierte Broistedts Trainer Frank Langemann. Zu Beginn begegneten sich die Mannschaften auf Augenhöhe, doch Chancen waren Mangelware. Das 1:0 kurz vor der Pause resultierte aus einem sehenswerten Schuss von André Schnotale. Anschließend kontrollierte Broistedt das Geschehen, ließ Edemissen kaum Abschlusschancen und konterte dann in der Schlussphase gekonnt die Gäste aus. „Wir setzen uns weiter ab, das ist gut. Hoffentlich können wir die Ergebnisse auch mal konstant durchbringen“, sagte Langemann.

Bosporus Peine – TSV Sonnenberg 4:0 (2:0). Tore: 1:0 Atakan Saray (12.), 2:0 Ziattin Dagasan (43.), 3:0 Murat Akkoc (85.), 4:0 Ugur Kocak (89.).

Bosporus Peine setzt sich weiter vom Tabellenkeller ab und schießt den TSV Sonnenberg in eine tiefere Ergebniskrise. „Das war so sicher nicht zu erwarten“, gibt Bosporus-Coach Hüseyin Elma zu. Von der ersten bis zur letzten Minute zeigte seine Mannschaft eine Top-Leistung, obwohl der Bezirksliga-Absteiger aus Sonnenberg mehr Spielkontrolle hatte. Abschlüsse kamen dabei nicht heraus und Bosporus zeigte in den Gegenangriffen immer wieder seine spielerische Klasse. „Das 2:0 kurz vor der Pause war psychologisch enorm wichtig für uns“, freute sich Elma. „Wir wollen jetzt eine Serie starten und so schnell es geht, aus dem Keller raus. Da gehören wir einfach nicht hin.“

Herta Equord – TSV Clauen/Soßmar 2:2 (0:0). Tore: 1:0 Tim Conrad (71.), 2:0 Zahit Coskun (81.), 2:1, 2:2 Timo Jurkat (85., 90.+1).

Das Derby endet Unentschieden! Nach einer guten ersten Halbzeit der Hausherren, belohnte sich Equord erst ab der 70. Minute mit einem Doppelschlag binnen zehn Minuten. „Da haben wir endlich unsere Chancen genutzt und hatten den Sieg schon quasi sicher“, sagte Equords Trainer Stefan Grondkowski. Doch da hat er die Rechnung ohne die Gäste aus Clauen und Soßmar gemacht – Timo Jurkat glich das Ergebnis mit einem Doppelpack wieder aus. „Die Stimmung war eines Derbys würdig, das Ergebnis ist natürlich schon sehr ärgerlich für uns. Das Unentschieden geht aber alles in allem schon in Ordnung“, urteilte Grondkowski.

