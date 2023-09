Vater Jahn sitzt bei Hannover-Badenstedt II nach

Auf Leana Wattenberg (in Blau) müssen die Peinerinnen am Dienstagabend im Nachholspiel beim TV Hannover-Badenstedt II verzichten, da sie - mit Zweitspielrecht ausgestattet - für die Bundesliga-A-Jugend vom Comet Arsten im Einsatz ist.

Nachsitzen müssen am Dienstagabend die Oberliga-Handballerinnen des MTV Vater Jahn Peine. Um 18.30 Uhr tritt das Team von Trainer Daniel Reckel zum Nachholspiel beim TV Hannover-Badenstedt II an. Nach dem 34:28-Erfolg am Samstag gegen den MTV Rohrsen – der ersten Sieg der Jahn-Handballerinnen in dritten Anlauf in der noch jungen Saison – sei der Druck des Gewinnenmüssens weg, konstatiert Reckel. „Natürlich wollen wir aber nicht verlieren und mit 2:6 Punkten in die Saison starten.“

Was seine Mannschaft in Badenstedt erwartet, ist offen. „Vermutlich werden wir auf Spielerinnen treffen, die schon Drittliga-Erfahrung gesammelt oder in der A-Jugend-Bundesliga gespielt haben.“ Chancenlos sei seine Mannschaft aber keinesfalls. Wichtig sei, so Reckel, „dass wir im Angriff unsere Pass-Probleme und die Fehlerhaftigkeit im Zusammenspiel abstellen.“

Nach dem jüngsten 34:28-Sieg über Rohrsen „gehen wir befreit an die Aufgabe heran“, betont Reckel, der auf Leana Wattenberg verzichten muss. Die Nachwuchs-Frau des MTV ist mit Zweitspielrecht am Mittwoch für den A-Jugend-Bundesligisten TuS Comet Arsten in Bad Schwartau unterwegs.

