MTV Groß Lafferde vergibt zu viele freie Würfe

Die Groß Lafferder versuchten zu viele Anspiele an den Kreis zu Tim Kamradt, die in den meisten Fällen aber nicht durchkamen.

Die Handballer des MTV Groß Lafferde haben ihre dritte Saisonniederlage in der Verbandsliga kassiert. Gegen den Tabellenführer HSG Plesse-Hardenberg setzte es im Heimspiel eine deutliche 29:41 (13:18)-Niederlage, weil sich das Team von Trainer Dennis Bühn zu viele Ballverluste erlaubte und vor dem Tor nicht effizient genug war.

MTV Groß Lafferde belohnt sich nicht

Schon in den ersten fünf Minuten zeichnete sich ab, dass es ein schwieriges Spiel für die Hausherren wird. „Wir haben uns die Chancen gut erarbeitet, dann aber fünf freie Dinger einfach verworfen. Da haben wir uns nicht für die gute Vorarbeit belohnt“, bedauerte Dennis Bühn, der zusätzlich erklärte: „Deren Keeper haben auch echt gut gehalten.“ So gerieten die Groß Lafferder nach ihrer 2:1-Führung direkt in Rückstand (2:5, 7. Minute), der sich im Laufe des Spiels immer weiter vergrößerte – bis zur Pause auf 13:18. Dabei führten die Südniedersachsen ihre Angriffe stets sehr langsam aus. „15-mal haben sie hin und her gespielt. 14 Pässe lang haben wir es immer gut verteidigt und dann war eben einer frei durch“, haderte Dennis Bühn.

Auch im zweiten Abschnitt fand der MTV gegen den Oberliga-Absteiger keinen Anschluss mehr. Im Gegenteil, erklärte der Coach: „Wir haben dann auch noch angefangen, mit dem Schiedsrichter zu diskutieren und dadurch völlig den Fokus auf das Spiel verloren.“ Letztlich leisteten sich die Groß Lafferder aber auch zu viele Ballverluste. „Wir haben bestimmt zehn-, fünfzehnmal den Kreisläufer anspielen wollen, obwohl er gedoppelt war“, haderte Coach Dennis Bühn, dessen Mannschaft ins untere Tabellendrittel abrutschte.

MTV Groß Lafferde: Maushake, Stanitzek – Fischer 5, M. Waschke 5, Kamradt 5, Reuter 4, Knittel 4, Rudnik 2, Gottsknecht 2, Büüs 1, Bühn 1, Pfaff.

