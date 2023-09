Leiferde Die Arminia kassiert wettbewerbsübergreifend die vierte Niederlage in Serie. Anschlusstreffer von Len Rüsing kommt zu spät.

Fußball-Bezirksliga 2 Ärgerliches zweites Gegentor: Vechelde verliert in Leiferde

Nach der Pokalpleite vor zwei Wochen haben die Fußballer von Arminia Vechelde auch das zweite Kräftemessen mit dem VfL Leiferde in der Bezirksliga 2 verloren. Dem Braunschweiger Aufsteiger unterlag die Mannschaft am Donnerstagabend mit 1:2. „Die Spielanteile waren eher auf unserer Seite“, sagte Arminia-Verteidiger Artur Boguian, der urteilte: „Ich fand Leiferde eigentlich noch ein bisschen schwächer als im Pokalspiel. Ein Punkt für uns wäre sicher gerecht gewesen.“

Kurioses zweites Gegentor aus ganz spitzem Winkel

Zur Pause führten die Hausherren mit 2:0. Die Führung erzielte mit Alexander Künne ein früherer Landesliga-Stürmer des SV Lengede (20.). „Das hätte aber nicht zählen dürfen. Ein Spieler hatte den Ball mit der Hand mitgenommen“, haderte Boguian. Beim zweiten Treffer in der Nachspielzeit habe seine Arminia zu wenig Druck auf den zweiten Ball gelegt. Leiferdes Alban Minlin dribbelte in den Sechzehner und bugsierte das Spielgerät aus ganz spitzem Winkel irgendwie an Vecheldes Keeper Jan Ratz vorbei ins Tor. „Das waren eigentlich die einzigen richtig gefährlichen Aktionen von Leiferde“, berichtete Boguian.

Im zweiten Spielabschnitt waren die Vechelder weiter das aktive Team. Ein Schuss von Marius Wolff klatschte an die Latte, zwei weitere Versuche der Arminia verfehlten das Ziel knapp. „Ansonsten haben wir leider keine Lösungen gefunden und zu viele lange Bälle gespielt“, bedauerte Vecheldes Verteidiger. Der Kopfball-Anschlusstreffer nach einer Ecke durch Len Rüsing (90.+3) kam zu spät.

Tore: 1:0 Alexander Künne (20.), 2:0 Alban Minlin (45.+2), 2:1 Len Rüsing (90.+3).

