Walther schießt Vallstedt in „vogelwildem“ Spiel zum Sieg

Hin und her ging es beim Neun-Tore-Spektakel zwischen Grün-Weiß Vallstedt (links Maris Leon Hoffmann) und den Adlern aus Handorf (am Ball).

Der Kreisliga-Spitzenreiter strauchelt: Mit 2:3 (0:3) haben die Fußballer von Fortuna Oberg am Donnerstagabend beim SV Lengede II verloren. Torreich ging es in Bortfeld zu, wo die Vechelder Reserve mit 14:1 (10:0) gewann. In der 1. Kreisklasse bleibt GW Vallstedt durch seinen 5:4 (2:2)-Erfolg über Handorf ungeschlagen, während es für die Adler die zweite Saisonniederlage war.

Kreisliga: SV Lengede II – Fortuna Oberg 3:2 (3:0). Tore: 1:0, 2:0 Didzoleit (22., 32.), 3:0 Folke (45.+2), 3:1 Wendel (58.), 3:2 Steding (74.).

Die erste Halbzeit, die beide Teams weitestgehend mit offenem Visier bestritten, entschieden die Lengeder mit 3:0 für sich. „Das war bärenstark“, urteilte Lengedes Spieler Kevin Burkutean und analysierte: „Wir sind richtig als Team aufgetreten, haben vielleicht etwas konsequenter und cleverer verteidigt als Oberg.“ Die Fortuna kam mit viel Druck aus der Kabine und schaffte bis zur 74. Minute den Anschluss zum 2:3. „Wir hatten viele Körner gelassen“, räumte Burkutean ein, dessen Team die Schlussviertelstunde aber überstand.

André Netzer (rotes Trikot) und die Lengeder Fußballer fügten Spitzenreiter Fortuna Oberg dessen zweite Niederlage zu. Jack Steding (weißes Trikot) erzielte nach 74 Minuten den Oberger Anschlusstreffer, mehr geschah aber nicht mehr. Foto: Henrik Bode / regios24

TB Bortfeld – Arminia Vechelde II 1:14 (0:10). Tore für Vechelde: Schönfeld (4), Borchers, Michelmann, Moldenhauer (alle 2), Salomon, Schäfer, Habelmann, Winter (alle 1). Tor für Bortfeld: Titze.

So ein Ergebnis gibt es in der Fußball-Kreisliga nur selten: Schon nach 45 Minuten führte die Arminia-Reserve mit 10:0. „Wir haben brutal stark gespielt“, erklärte Vecheldes Coach Dennis Cornwall, dessen Team auch in der zweiten Halbzeit immer weitermachte. Gegen die Achterkette der TB sei es aber schwierig gewesen durchzukommen. So legten die Vechelder „nur“ vier Treffer nach. Das Ehrentor der Hausherren erzielte Joris Titze.

1. Kreisklasse: GW Vallstedt – Adler Handorf 5:4 (2:2). Tore: 0:1 Ohmes (3.), 1:1, 2:1 Walther (5., 23.), 2:2 Neumann (37.), 3:2 Hoffmann (49.), 3:3 Mäder (50.), 3:4 Ohmes (57.), 4:4 Leo (60., Elfmeter), 5:4 Walther (83.). Besonderes: Gelb-Rot für Handorf (75.).

„Es war ein Spiel mit offenem Visier – mit dem glücklicheren Ausgang für uns“, konstatierte Dennis Spyra, der Trainer der Gastgeber. Seine Mannen hatten den frühen Rückstand durch Benjamin Ohmes in Person von Phillip Walther postwendend ausgeglichen. Walthers zweiter Streich besorgte das 2:1, Christopher Neumann traf vor der Pause zum Ausgleich. „In der ersten Hälfte waren die Adler spielbestimmend“, ordnete Spyra ein. Der zweite Abschnitt sei dann ausgeglichen gewesen – „es war vogelwild“, sagte Spyra, dessen Elf dank Dreierpacker Walther siegte.

