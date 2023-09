Edemissens einziger Big-Man Falko Schmidt überzeugt

Gelungener Einstand für die Basketballer des TSV Edemissen: In ihrem ersten Spiel nach dem Abstieg in die Regionsliga hat das Team deutlich mit 75:47 (24:14, 21:13, 12:15, 18:5) gegen Aufsteiger MTV Seesen gewonnen und damit direkt die Tabellenführung an sich gerissen. Die Sorge von Eintracht-Coach Flamur Daqi, dass ein einziger Big-Man gegen die Seesener nicht ausreichen würde, verpuffte schnell: Falko Schmidt avancierte trotz hartnäckiger Erkältung zum besten Punktelieferanten der Hausherren. Insgesamt 20 Punkte gingen auf das Konto des 1,90-Meter-Mannes, der vor allem die Schwäche des Gegners unter dem Korb ausnutzte und viele Rebounds sammelte. „Er hat sehr stark gespielt“, so Daqi.

Edemissen hält Seesen Zwillinge an der kurzen Leine

Es war insgesamt ein souveräner Auftritt der Edemisser, die den Gegner gut analysiert hatten. Beim MTV standen vor allem die Zwillinge Luis und Eric Alberti im Vordergrund. „Einer von ihnen soll regelmäßig 30 Punkte machen“, wusste Coach Flamur Daqi, der Arunas Ringys auf Luis Alberti ansetzte. „Er hat eine mega Verteidigung gespielt“, freute sich der Trainer, dass Seesens Topspieler letztlich nur sechs Punkte erzielte. Allerdings verloren die Edemisser dessen Zwillingsbrüder aus den Augen, der immerhin 19 Punkte beisteuerte.

Doch es reichte nicht, um die Hausherren ins Wanken zu bringen. Lediglich im dritten Viertel (12:15) als die Edemisser ein bisschen das Personal rotieren ließen, offenbarten sie Schwächen. Ansonsten agierte der TSV zu klug und fuhr den Sieg sicher nach Hause. „Wir spielen mittlerweile richtig Basketball“, freut sich Daqi und fügt hinzu: „Das liegt auch daran, dass wir im Training oft zehn Leute sind und am Ende immer Fünf-gegen-Fünf spielen können.“

TSV Edemissen: F. Schmidt 20 Punkte/ 2 Dreier, Botyrius 17/2, Pape 14, Wrede 13/2, Ringys 6, L. Schmidt 5, Bruland, Noske.

