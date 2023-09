28:28! Drachen verpassen Überraschung zum Saisonstart

So richtig wussten sie nicht, ob sie sich freuen oder ärgern sollten: Mit einem 28:28 (14:15)-Remis trennten sich die Handballer der SG Zweidorf/Bortfeld in der Landesliga Ost von der SG Wittingen/Stöcken. Sicher ein gutes Ergebnis für die Drachen gegen einen der Titelfavoriten, der in der abgelaufenen Saison den Aufstieg nur ganz knapp verpasst und die Drachen zweimal in die Schranken gewiesen hatte. Doch dieses Mal war sogar mehr drin für die Bortfelder.

„Für das erste Saisonspiel war das schon ganz gut. Wenn wir noch ein bisschen an den kleinen persönlichen Baustellen arbeiten, sind wir auf dem richtigen Weg“, meinte Interimstrainer Dirk Körber, der den beruflich verhinderten Tobias Brümmer an der Seitenlinie vertreten hatte. Der Start dürfte nicht nur ihm mehr als gefallen haben. Die ersten sechs Würfe fanden alle ihr Ziel und die Drachen führten nach zwölf Minuten mit 6:1. Allein viermal ließ es der stark aufgelegte Stephan Waltermann krachen.

Wittingen fand bis dahin fast gar nicht statt, doch nach und nach arbeitete sich der Favorit in die Partie. Über eine aufmerksamere Deckung erarbeiteten sich die Gäste einige schnelle Kontertore. Bis zum 14:11 bekam der Lack der Drachen aber keine Kratzer, doch dann schlug das Momentum in die andere Richtung um und Wittingen markierte vier Treffer in Folge und ging mit einer Führung in die Kabine.

Keeper Jannis Georgi (rechts) parierte drei von sechs Siebenmetern und verhalf seinem Team damit, in Führung zu bleiben. Foto: Dennis Lendeckel / regios24

Jannis Georgi hält mit drei parierten Siebenmetern den Vorsprung fest

„Wir haben uns zurückgekämpft, die Führung geben wir jetzt bis zum Ende nicht mehr her“, stachelte Wittingens Trainer Peter Schultze seine Mannschaft vor Wiederanpfiff an. Doch nur zwei Minuten später war dieses Vorhaben nicht mehr möglich. Stephan Waltermann und Moritz Roske machten ihm einen Strich durch die Rechnung (16:15). Dennoch blieben die Gäste am Drücker und gingen wieder mit zwei Toren in Führung. Unbeeindruckt spulten die Drachen ihr Programm ab. Ein Fünf-Tore-Lauf brachte sie mit 23:20 in Front und heizte die gute Stimmung auf den Rängen an. Mit drei glänzend parierten Siebenmetern hielt Neuzugang Jannis Georgi den Vorsprung fest und brachte sich als „Man of the Match“ ins Gespräch. Beim Stand von 28:27 hatten erst Jan Körber und dann Marius Schröder die Riesenchance zur Entscheidung. Beide verpassten allerdings freistehend. Wenige Sekunden vor dem Abpfiff bestrafte Wittingen die Nachlässigkeiten mit dem Ausgleich.

„Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung, der Einsatz hat bei allen gestimmt. Die Belohnung ist leider ausgeblieben, aber insgesamt war es doch ein besserer Start in die neue Saison als letztes Jahr gegen eine körperlich überlegene und starke Wittinger Mannschaft“, zeigte sich Dirk Körber durchaus zufrieden mit dem ersten Punktgewinn.

SG Zweidorf/Bortfeld: George, Georgi – Waltermann (8 Tore), Pullner (5/1), Hasselbach (4), Schultz (3), Körber (2), Roske (2), Schröder (2), Lehne (1), Zakravsky (1), Brase, Hagemeier, Voges

