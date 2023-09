4:1 – Lengede feiert endlich den ersten Sieg der Saison

Nach vier Niederlagen sind sie endlich auf dem Konto, die ersten drei Punkte in der Fußball-Landesliga. Der SV Lengede setzte sich am Sonntagnachmittag verdient mit 4:1 (1:0) beim VfL Wahrenholz durch und profitierte dabei von zwei guten Starts. „Fußballerisch war es nicht so gut wie in Kästorf, dafür waren wir effektiver. Wir sind sehr gut aus der Kabine gekommen“, bilanzierte SVL-Coach Kai Olzem noch mit Blick auf das unglückliche 1:3 aus der Vorwoche.

Nach einer Minute gibt es Elfmeter für Lengede

Wer aufgrund der Wichtigkeit der Partie mit einer Abtastphase rechnete, wurde schnell eines Besseren belehrt. Genauer gesagt nach 60 Sekunden: VfL-Verteidiger Philipp Greve brachte Vincent Nzenwa Ibe im Strafraum zu Fall – Elfmeter für die Gäste. Justin Folchmann ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen und stellte nach nicht einmal zwei Minuten auf 1:0 für den SVL. Der hätte wenig später auch erhöhen können, Michele Fassas Schuss aus der Drehung klatschte aber an die Latte (8. Minute).

Die Schwarz-Gelben fanden nun in die Partie. Bei den Schüssen von Marten Richter aus halbrechter Position verhinderte einmal SVL-Keeper Nick Grünhagen den Einschlag (12.) und einmal das Lattenkreuz (15.). Es sollte das Ende einer spektakulären Anfangsphase sein. Bis zum Pausenpfiff kontrollierte Lengede über weite Strecken das Geschehen, wurde selbst aber nur noch in Ansätzen gefährlich.

Michele Fassa schnürt den Doppelpack und führt den SV Lengede zum ersten Saisonsieg

Auch in Durchgang 2 erwischte der bis dato punktlose Gast den besseren Start und schlug erneut zu. Fassa ließ Wahrenholz’ Torhüter Chris Neuschulz mit einem harten Linksschuss keine Chance (52.). Maximilian Meinecke, der an Neuschulz vorbeiging und dann das leere Tor verfehlte (56.) sowie Fassa (61.) hätten die Partie entscheiden können. Stattdessen witterten die Schwarz-Gelben noch einmal ihre Chance, Rouven Fischer markierte aus 17 Metern sehenswert den Anschluss (62.).

Die Hoffnung der Hausherren erlitt rund zehn Minuten vor Schluss den entscheidenden Dämpfer, als Fassa den Doppelpack schnürte (82.). Mit dem Lengeder 4:1 durch Eren Kocak war die Partie entschieden (87.). „Wir hatten mit dem Gewinn des Härke-Pokals und dem Sieg heute in Wahrenholz eine gute Woche. Das kann uns einen guten Lauf geben“, betonte Olzem.

SV Lengede: Grünhagen – Lemke, Probst (90. Ebrecht), Gatermann, Karger – Mustapha – Ibe (73. Kocak), Mei­necke (88. Chehab), Podleska, Folchmann (77. Burkutean) – Fassa (84. Kaba).

Tore: 0:1 Folchmann (2./FE), 0:2 Fassa (52.), 1:2 Fischer (62.), 1:3 Fassa (82.), 1:4 Kocak (87.).

