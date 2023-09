Yannick Sauer verteidigt Herren-Titel bei den Elli Oil Open

Yannick Sauer hat es wieder geschafft: Im zweiten Jahr in Serie hat sich der 17-jährige Tennisspieler den Herrentitel bei den „Elli Oil Open“ seines Stammvereins MTV Stederdorf gesichert. Im Finale bezwang er den Hannoveraner Oskar Przywara mit 6:1 und 6:4. „Das war wirklich hochklassig und toll anzusehen. Es war auch das mit Abstand am besten besuchte Spiel des Wochenendes. Da waren bestimmt 60, 70 Zuschauer auf der Anlage“, berichtet Bastian Wagner, Sportwart des MTV Stederdorf, freudig. Gemeinsam mit dem TC Florentine Berkhöpen hatten die Stederdorfer das Turnier zum bereits fünften Mal organisiert. Einige Spiele fanden auch auf der Anlage des SSV Plockhorst statt.

Yannick Sauer hat die deutsche Herrenrangliste vor Augen

Mit sieben Jahren hatte Yannick Sauer angefangen, in Stederdorf den Schläger zu schwingen. Zügig folgte aber der Wechsel zum Braunschweiger THC, für dessen zweite Mannschaft der 17-Jährige zuletzt in der Oberliga aktiv war. „Ich habe an Position 1 gespielt, da war es echt schwer. Teilweise hatte ich Gegner aus Deutschlands Top-100“, berichtet Sauer, der letztlich mit seinem Team abstieg. Es soll aber nur ein kleiner Rückschlag bleiben, denn der Stederdorfer hat bereits sein nächstes Ziel vor Augen: Er will in die deutsche Herrenrangliste der besten 700 Aktiven. „Zuletzt haben mir dazu nur 20 Punkte gefehlt“, sagt Sauer, der aus diesem Grund regelmäßig Turniere bei den Erwachsenen mitspielt.

Er sei eigentlich fast an jedem Wochenende unterwegs, vor allem im norddeutschen Raum. In diesem Jahr spielte er allerdings auch schon bei einem Turnier im Saarland mit. Er will in den Ranglisten immer weiter klettern, um eines seiner großen Ziele zu erreichen: „Ich möchte ganz gerne in die USA ans College – das ist auf jeden Fall ein Ziel“, erklärt der Schüler des Ratsgymnasiums. Zwischendurch findet der Zwölftklässler aber gerne die Zeit, bei den „Elli Oil Open“ in seiner Heimat aufzuschlagen. „Das liegt ja quasi vor der Haustür, mit dem Fahrrad sind es nur fünf Minuten. Und ich kenne noch alle Leute im Verein von damals.“

Und er marschierte ohne Satzverlust durch das Turnier. Nachdem sein erster Gegner nicht angetreten war, setzte er sich souverän mit 6:1 und 6:2 gegen den Plockhorster Niclas Fischer (Verbandsliga) durch. Mit einem 6:4, 6:3-Erfolg über den Hildesheimer Jannis Wendt zog Sauer schließlich in das Finale ein, das er anfänglich dominierte. Nach souveränem ersten Satz (6:1) führte der 17-Jährige im zweiten Durchgang bereits mit 3:0. „Dann habe ich leicht nachgelassen, mich einfach weniger bewegt und zu leichte Fehler gemacht“, analysiert der Turniersieger, der sich nach dem 3:4-Rückstand aber wieder berappelte und sich mit 6:4 die Krone aufsetzte. „Es war echt ein gutes Match von mir.“

Henning Giere triumphiert nach Kreuzbandriss im Januar

Daniel Margraff ist bei den Herren 30 zurück auf dem Thron. Nach seiner Niederlage im Vorjahr sicherte er sich nun den vierten Titel im fünften Jahr. Foto: Sebastian Priebe / regios24

Auch die beiden jüngsten Altersklassen bei den Herren gingen an Peiner. Daniel Margraff (Anker Gadenstedt) sicherte sich nach seiner Dreisatz-Finalniederlage im Vorjahr den Titel bei den Herren 30 – seinen vierten in fünf Jahren. Mitorganisator Bastian Wagner berichtet: „Als er im Finale wieder in den Match-Tiebreak musste, dachte ich nur: Oh, oh! Er hat ihn dann aber doch souverän gewonnen.“ Bei den Herren 40 gewann der Stederdorfer Henning Giere. „Das war überraschend für alle“, sagte Vereinskollege Wagner und erläuterte: „Henning hat sich im Januar beim Skifahren das Kreuzband gerissen. Er ist komplett ohne Erwartungen reingegangen und hat sich in jedem Spiel gesteigert.“

Weitere Peiner Siege blieben aus. Allerdings gab es eine interessante Konstellation bei den über 60-Jährigen. Dort gewann das Ehepaar Roger (TC Kaunitz) und Sabine Strathmann (TC Brackwede), das mit dem Wohnmobil aus der Nähe von Bielefeld angereist war. „Sie waren das erste Mal bei uns und wollen auch wiederkommen. Insgesamt hatten wir vier Wohnmobile da“, berichte Wagner, der mit der Teilnehmerzahl von 132 Spielerinnen und Spielern zufrieden war – im vergangenen Jahr waren es 118 gewesen. „Es sind bisher jedes Jahr 10 bis 20 Prozent mehr geworden. Erstmals gab es in diesem Jahr auch Wettbewerbe für Damen 70 und Herren 80“, erklärte Wagner freudig.

Die Finalspiele der verschiedenen Altersklassen bei den 5. Elli Oil Open

Herren (25 Teilnehmer)

Yannick Sauer (Braunschweiger THC, LK 4,0) – Oskar Przywara (TG Hannover, LK 2,8) 6:1, 6:4

Herren 30 (11 Teilnehmer)

Daniel Margraff (Anker Gadenstedt, LK 4,0) – Steffen Marsell (TSG Mörse, LK 6,6) 7:5, 6:7, 10:5

Herren 40 (15 Teilnehmer)

Henning Giere (MTV Stederdorf, LK 7,6) – Gunter Geweke (TuS Wettbergen, LK 8,3) 6:3, 6:0

Herren 50 (14 Teilnehmer)

Philipp Edlich (Grün-Gelb Burgdorf, LK 7,4) – Peter Brieske (GRE Hildesheim, LK 8,0) 6:2, 1:0 Aufgabe

Herren 60/65 (12 Teilnehmer)

Roger Strathmann (TC Kaunitz, LK 8,1) – Suayip Tosun (SpVg Laatzen, LK 9,4) 2:0 Aufgabe

Herren 70 (10 Teilnehmer)

Helmut Gabrecht (Hildesheimer TV, ohne LK) – Dieter Herbst (Anker Gadenstedt, LK 12,5) 6:0, 6:1

Herren 80 (3 Teilnehmer)

Dieter Kühl (SC Schwarz-Gold Hannover) durch zwei Siege in der Dreiergruppe (4:6, 6:0, 10:6 und 6:4, 6:3).

Damen (6 Teilnehmerinnen)

Svea Ibenthal (Dollberger TC, LK 18,0) – Florentine Remmer (TSC Isernhagen-Süd, LK 17,7) 7:5, 6:7, 10:7

Damen 30 (6 Teilnehmerinnen)

Eske Heinzmann (TC GW Gifhorn, LK 13,2) – Sina Scherer (TSV Denstorf, LK 16,9) Nichtantritt Scherer

Damen 40 (10 Teilnehmerinnen)

Claudia Borowka (MTV Immensen, LK 17,6) – Barbara Konze (SV Arnum, LK 17,7) 7:5, 6:0

Damen 50 (8 Teilnehmerinnen)

Silke Harneith (TSG Mörse, LK 15,2) – Stephanie Reuker (TC PTB Braunschweig, LK 15,5) 6:1, 6:0

Damen 60 (10 Teilnehmerinnen)

Sabine Strathmann (TC Brackwede, LK 11,5) – Claudia Holland (TC PTB Braunschweig, LK 13,2) 7:5, 6:4

Damen 70 (5 Teilnehmerinnen)

Gudrun Eckelt (TV Rot-Weiß Ronnenberg) gewann alle vier Spiele in der Fünfergruppe.

