Falken erobern die Spitze, Ölsburg mit Pflichtsieg

Kai-Uwe Dubova war am einzigen Punkt der Ölsburger gegen "The Devils Neighbours" beteiligt. Zuvor hatte er sein Einzel wie drei seiner Kollegen knapp mit 2:3 verloren.

Die Darter des SV Falke Rosenthal lassen ihren Worten, um den Aufstieg in die Niedersachsenliga mitzuspielen, direkt Taten folgen. Mit zwei überzeugenden Auswärtssiegen ist der Aufsteiger in die neue Landesliga-Saison gestartet. Auch Staffelkonkurrent Ölsburg war erfolgreich, feierte einen Pflichtsieg gegen Helmstedt. In ihrem zweiten Spiel waren die Triple Bulls hingegen ein bisschen vom Pech verfolgt. Die Darter des SV Wacker Wense sind mit einem Sieg und ei­ner Niederlage in die Verbandsliga-Saison gestartet und belegen nach dem Auftakt den sechsten Rang.

Landesliga 2

DC Fally Flyers Bad Fallingbostel – SV Falke Rosenthal 2:10 (16:34 Legs). In der ersten Partie kannten die Rosenthaler quasi nur ein einziges Ergebnis – 3:1! Denn genau so gewannen die Gäste all ihre sechs Einzel und legten damit den Grundstein für den 10:2-Erfolg gegen den Absteiger. Zwei der sechs Doppel gingen in den Decider, den jeweils die Fally Flyers für sich entschieden. „Alle weiteren Doppel gingen an uns“, sagte Rosenthals Daniel Pannwitz, der lachend hinzufügt: „Wie sollte es anders sein – mit 3:1.“

Mad House Gnarrenburg – Falke Rosenthal 1:11 (11:34 Legs). „Im Anschluss konnten wir das gute Niveau beibehalten“, freute sich Pannwitz, dessen Team gegen „Mad House“ sogar noch höher gewann. Einzig Peter Biallas konnte sein Einzel nicht für sich entscheiden. „In den meisten Partien hatte der Gegner dem Druck der Falken nichts entgegenzusetzen“, freute sich Pannwitz, der ein Sonderlob an Kapitän Manuel Bollak und Paul Goyer verteilte. „Sie nahmen eine weiße Weste mit nach Hause, gewannen all ihre Spiele... Chapeau!“

Werner‘s DC Helmstedt – Triple Bulls Ölsburg 3:9 (15:30 Legs). Gegen die Helmstedter, die nun seit einigen Jahren den letzten Landesliga-Platz gepachtet haben, aber immer wieder durch Rückzüge anderer Teams in der Staffel bleiben, feierte Ölsburg laut Kapitän Sven Stahr „den erwarteten Sieg. Es war gut, um reinzukommen“, erklärte der Ölsburger. Bereits nach den Einzeln führten die Triple Bulls mit 5:1. Einzig Serdar Kayakisla, Aushilfe aus dem B-Team, verlor knapp im fünften, entscheidenden Durchgang. In den Doppeln sicherte Ölsburg seinen ersten Sieg.

The Devils Neighbours – Triple Bulls Ölsburg 11:1 (33:13 Legs). Beinahe wäre Ölsburg mit der Höchststrafe nach Hause gefahren. Nur Uwe Nordmeyer und Kai-Uwe Dubova wendeten dies mit ihrem 3:0-Doppelsieg ab. Zuvor hatten die Ölsburger im Einzel viel Pech – die Partien der vier stärksten Spieler gingen allesamt mit 2:3 verloren. „Insgesamt 0:6 aus den Einzeln rauszugehen war dann keine schöne Situation und die Luft war dadurch raus. Gewinnen wir die ersten Einzel, gewinnen wir vielleicht auch das ganze Spiel“, mutmaßt Kapitän Sven Stahr.

Verbandsliga 2

Pielensmieters Häuslingen – Wacker Wense 11:1 (34:13 Legs). Zunächst unterlagen die Ersewölfe einem Aufstiegsaspiranten deutlich mit 1:11. Allerdings fiel das Ergebnis nach dem Geschmack von Wenses Abteilungsleiter Andreas Hecht etwas zu deutlich aus: „Wir hatten in drei Deciderspielen die Möglichkeit auf einen Setgewinn.“ Dank Tobias Powalka und Martin Rasch im Doppel verloren die Wenser nicht zu Null. In die Bestenliste konnte sich Andreas Neumann mit einem 145er-Finish und einem 15er-Low-Dart eintragen.

Blind Eagles Unterlüß – Wacker Wense 4:8 (22:30 Legs). In der zweiten Partie lief es für die Ersewölfe deutlich besser. Sie setzten sich mit 8:4 gegen die Blind Eagles Unterlüß durch. Nach vier Siegen im Einzel wiederholten sie das Ergebnis im Doppel und feierten die ersten Punkte.

