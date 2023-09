Peines beste Torjäger: Bacaksiz führt nun Bezirksliga 2 an

Kreis Peine Mit seinem Treffer in Volkmarode hat der Schwicheldter die Spitze erklommen. Interessant geht es in Kreisliga und 1. Kreisklasse zu.

Onur Bacaksiz von RW Schwicheldt traf in der Bezirksliga bisher sechsmal und führt damit die Torjägerliste der Staffel 2 an.

Jedes Jahr fallen im deutschen Amateurfußball Millionen Tore! Und deswegen stellt sich in den verschiedenen Ligen die brennende Frage: Wer trifft eigentlich wie oft? Spannende Rennen um den ersten Platz in der Torjägerliste liefern sich derzeit die Kicker in der Kreisliga und der 1. Kreisklasse. In letzterer gab es an diesem Wochenende gleich zwei Vierer- und sieben Dreierpacks. Erfolgreich unterwegs sind in diesem Jahr auch Peines Bezirksliga-Stürmer, nachdem das zuletzt nicht immer der Fall war. Ganz oben steht aktuell sogar ein Schwicheldter.

Landesliga

1. Platz, 8 Tore: Leander Petry (SSV Kästorf).

2. Platz, 6 Tore: Rico Frank (Germania Bleckenstedt) und Florian Reinke (I. SC Göttingen 05).

4. Platz, 5 Tore: Christian Ebeling (Eintracht Braunschweig II), Gerbi Kaplan (I. SC Göttingen 05), Semih Kurtoglu (FC Türk Gücü Helmstedt).

7. Platz, 4 Tore: Justin Eilers (MTV Gifhorn), Thore Fahrtmann (FT Braunschweig), Dennis Falinski (Bovender SV), Yannick Könnecker (MTV Wolfenbüttel) und Thomas Sonntag (Germania Bleckenstedt).

Der bisher einzige Lengeder in der Torschützenliste ist Justin Folchmann, der sich mit seinem zweiten Saisontreffer in Kästorf auf Platz 24 eingereiht hat. Der dritte Lengeder Treffer dieser Saison – öfter war der Tabellen-17. noch nicht erfolgreich – war ein Eigentor des Gegners. Besser läuft es für die Ex-Lengeder in der Staffel: Bisher trafen Yannick Könnecker (MTV Wolfenbüttel, 4 Tore), Raschid Younis (TSC Vahdet Braunschweig, 3 Tore), Lamin Jatta (Germania Bleckenstedt, 2 Tore) und Marvin Oktay (FT Braunschweig, 2 Tore).

Auch Simon Toprakli, der im vergangenen Jahr noch für den Peiner Kreisligisten TSV Marathon spielte, war schon erfolgreich. Für seinen neuen Verein, den Aufsteiger FC Germania Bleckenstedt, erzielte er bisher zwei Tore.

Bezirksliga 2

1. Platz, 6 Tore: Onur Bacaksiz (Rot-Weiß Schwicheldt).

2. Platz, 5 Tore: Leon Schrader (Rot-Weiß Schwicheldt), Philipp Stucki (MTV Schandelah-Gardessen) und Marius Wolff (Arminia Vechelde).

5. Platz, 4 Tore: Patrick Meurer (FT Braunschweig II), Christopher Münch (FSV Schöningen II), Jordi Njoya, Jannik Scheike (VfL Leiferde), Fabian Romeike (FC Heeseberg), Patrick Schmidt (Teutonia Groß Lafferde) und Filip Schuller (Germania Lamme).

An der Spitze thront nun ganz alleine Schwicheldts Onur Bacaksiz. Mit seinem 1:2-Anschlusstreffer am Freitagabend in Volkmarode setzte sich der Stürmer des Aufsteigers von seinem Vereinskollegen Leon Schrader und dem Vechelder Marius Wolff ab. Zu ihnen auf Platz 2 gesellte sich nun Philipp Stucki vom MTV Schandelah-Gardessen Dank seines Doppelpacks gegen den VfL Leiferde.

Neben den Top-Platzierten Peinern sind weitere Spieler aus dem Landkreis in Reichweite nach oben. Niclas Kamp (TSV Wendezelle), Tim Paul und Lasgin Youssef (beide Teutonia Groß Lafferde) sowie Marcel Reim und Sandy Woltjes (Arminia Vechelde) stehen bei jeweils drei Treffern. Auf eben so viele Tore kommt Luis Adam, der aus Bortfeld stammt und beim VfB Peine in der Jugend kickte, aber in Diensten von Germania Lamme steht.

Kreisliga Peine

1. Platz, 13 Tore: Adil Eser (VfB Peine) und Leonid Grigorjan (Fortuna Oberg).

3. Platz, 10 Tore: Hendrik Filbrandt (TSV Wipshausen) und Roma Rotmann (Fortuna Oberg).

5. Platz, 9 Tore: Frederik Falb (TSV Sonnenberg).

6. Platz, 6 Tore: Sven Bruns und Ben Langemann (beide FC Pfeil Broistedt).

8. Platz, 5 Tore: Lionel Baron (Viktoria Woltwiesche), Henrik Effenberger (TSV Dungelbeck), Florian Falb (TSV Sonnenberg) und Felix Kreykenbohm (SV Lengede II).

12. Platz, 4 Tore: Maik Düsterhöf (TSV Edemissen), Lukas Kuhnt (TSV Clauen/Soßmar), Fabian Müller (TSV Sonnenberg), Mike Münstedt (Fortuna Oberg), Bastian Sefrin (Herta Equord) und Pascal Thomsen (TSV Sonnenberg).

Adil Eser (in Orange) vom VfB Peine hat aktuell einen Lauf in der Kreisliga. Mit seinen 13 Toren aus sechs Spielen steht er deutschlandweit in der 8. Liga sogar auf dem fünften Platz. Foto: Henrik Bode / regios24

Beeindruckender Zweikampf an der Spitze: Adil Eser vom Tabellendritten VfB Peine und Leonid Grigorjan von Spitzenreiter Fortuna Oberg haben jeweils 13 Treffer auf dem Konto. Damit stehen die beiden sogar deutschlandweit im Ranking aller 8. Ligen im Bundesgebiet auf den Plätzen 5 beziehungsweise 8. Allerdings hat Grigorjan bereits ein Spiel mehr (7) absolviert und durfte dabei gegen das Schlusslicht ran. Dem TSV Marathon Peine schenkte Grigorjan beim 14:0-Sieg einen Fünferpack ein. Hinter den beiden Spitzenleuten lauert Hendrik Filbrandt. Der Stürmer von Aufsteiger TSV Wipshausen hat im Schnitt in jeder der fünf Partien seiner Mannschaft doppelt getroffen. Nach ihrem 10:0-Erfolg in Bortfeld sind am vergangenen Spieltag die beiden Broistedter Sven Bruns (3 Tore) und Ben Langemann (2 Tore) in der Rangliste aufgerutscht.

1. Kreisklasse Peine

1. Platz, 9 Tore: Aladin Capli (Takva Peine) und Benjamin Ohmes (Adler Handorf).

3. Platz, 8 Tore: Dominik Breitsohl (TSV Wendezelle II), Finn Eilhardt (TSV Denstorf) und Alexander Mörtzsch (TSV Eixe).

6. Platz, 7 Tore: Andre Lüddecke (TSV Denstorf) und Niklas Schmerse (TSV Eixe).

8. Platz, 6 Tore: Danilo Leo (GW Vallstedt), Mehmet Sincar und Yehia Sincar (beide Takva Peine.

11. Platz, 5 Tore: Paul Brons (TSV Wendezelle II) und Phillip Walther (GW Vallstedt).

13. Platz, 4 Tore: Mehdi Dagasan, Hüseyin Öndes (beide Takva Peine), Marc Laskowski (TSV Münstedt), Leon Proest (TSV Eixe), Jonas Püschel (TSV Meerdorf), Mattes Ramp (Adler Handorf), Marcel Runge (SV Lengede III), Jonas Zemke (SSV Plockhorst).

Unter anderem Niklas Schmerse (gelbes Trikot) traf an diesem Wochenende dreifach in der 1. Kreisklasse. Nun liegt der frühere Bezirksliga-Kicker von Arminia Vöhrum bei sieben Toren. Foto: Henrik Bode / regios24

Mit einem 7:1-Erfolg über die Adler Handorf behauptete Takva Peine am Sonntag die Tabellenspitze – und Dreifachtorschütze Aladin Capli schloss damit zum besten Torjäger des Titelkonkurrenten, Benjamin Ohmes (9 Tore), auf. Auch der frühere Regionalliga-Spieler der Peiner steht nun bei neun Treffern. Ebenso trafen die beiden Eixer Alexander Mörtzsch und Niklas Schmerse, Dominik Breitsohl von Wendezelle II und Denstorfs Finn Eilhardt am jüngsten Spieltag dreifach und kletterten in der ligainternen Torjägerliste. Essinghausens Dennis Scharenberg erzielte mit seinem Hattrick seine ersten Treffer. Dank jeweils vier Toren beim 15:1-Schützenfest machten auch die beiden Vallstedter Danilo Leo (6) und Phillip Walther (5) große Sprünge

Frauen, Landesliga

1. Platz, 6 Tore: Maya Andresen (SG Hillerse/Leiferde).

2. Platz, 4 Tore: Mara Kleeschätzky (SG Sickte/Hötzum), Tia Zimmermann (Pfeil Broistedt).

4. Platz, 3 Tore: Britt Biener und Lisa Voß (beide FT Braunschweig), Nadine Fastnacht (SG Sickte/Hötzum), Antonia Lindmüller (VfL Wahrenholz), Nele Schömers (1. FC Wolfsburg).

Weil sich die bisher 14 Treffer des FC Pfeil Broistedt gut verteilen, sticht aktuell nur eine Spielerin heraus: Tia Zimmermann nimmt den zweiten Platz in der Torjägerliste ein. Nur Bianca Giering (2 Tore) hat ansonsten noch mehr als einen Saisontreffer auf dem Konto. Dreimal traf bisher Lisa Voß: Die frühere Groß Lafferderin spielt für die FT Braunschweig. In der Bezirksliga hat sich bisher noch keine Torschützin der drei Peiner Teams aufdrängen können.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de