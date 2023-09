Mit Freistoßhammer: U17 des VfB Peine schlägt Acosta erneut

Landesliga-Siege gab es am Wochenende für die beiden U17-Teams des VfB Peine und von Arminia Vechelde. Ihre älteren Vereinskameraden in der U19 hingegen mussten sich jeweils auswärts mit drei Toren Unterschied geschlagen geben. Eine Klatsche gab es für die U15 des VfB Peine.

A-Junioren, Landesliga

SSV Vorsfelde – Arminia Vechelde 3:0 (2:0). Tore: 1:0 (32.), 2:0 (45.), 3:0 (51.).

In der Vechelder Mannschaft gehe aktuell ein Virus um, berichtete Murat Güzel, weshalb der Trainer umstellen musste. Trotzdem erspielte sich die Arminia in der ersten halben Stunde vier aussichtsreiche Chancen. „Da müssen wir in Führung gehen, wir waren in vorderster Linie aber leider zu unsauber“, bedauerte Güzel, dessen Team erst das 0:1 und mit dem Pausenpfiff den zweiten Gegentreffer kassierte: „Das war natürlich sehr ungünstig, weil wir eigentlich am Drücker waren.“ Ein Konter sorgte früh im zweiten Spielabschnitt für den 0:3-Endstand. „Als wir uns gefangen hatten, fehlte uns die Präzision“, so Vecheldes Trainer.

Eintracht Northeim – VfB Peine 6:3 (3:1). Tore: 1:0 (7.), 2:0 (23.), 2:1 Max Wasl (31.), 3:1 (38.), 4:1 (46.), 4:2 Max Wasl (56.), 5:2 (65.), 5:3 Angelo Abela (76.), 6:3 (90.).

„Es war nicht nur ein Sommerkick, es war einfach ein grausiges Spiel von beiden Seiten“, erklärte der Peiner Trainer Kiriakos Aslanidis. Letztlich habe das Team gewonnen, das weniger Fehler gemacht habe. „An diesem Tag waren es einfach zu viele bei uns. Die Spielanlage war aber eigentlich in Ordnung“, urteilte der VfB-Jugendleiter. Nach dem 0:2-Rückstand verkürzte Max Wasl, ebenso nach zwei weiteren Treffern der Northeimer zum 2:4. Angelo Abela erzielte noch das 3:5, doch um den Bock gänzlich umzustoßen, machte der VfB zu viele Fehler.

B-Junioren, Landesliga

Arminia Vechelde – SSV Vorsfelde 3:1 (1:0). Tore: 1:0 Jayson Schütz (18.), 1:1 (50.), 2:1, 3:1 David Wròblewski (60., 80.). Besonderes: Rote Karte für Vechelde (80.+4).

Auch ihr zweites Ligaspiel gewann Vecheldes U17. „Es war recht ausgeglichen mit Chancen auf beiden Seiten – es war also sehr sehenswert“, berichtete Arminia-Trainer Lars Habelmann. Am Ende des Tages sei seine Mannschaft vor dem Tor „schlauer“ gewesen und habe deshalb verdient gewonnen. Nach Vorsfeldes Ausgleich zum 1:1 in der 50. Minute entschied David Wròblewski die Partie mit seinem Doppelpack. Spielerisch habe das Team einen Schritt nach vorne gemacht, sagte Habelmann: „Wir haben oft auf engem Raum kombiniert und sind so zu Chancen gekommen. Auch in der Defensive haben wir es richtig gut gemacht, haben die langen Bälle clever abgewehrt.“

VfB Peine – BSC Acosta 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Angelo Abela (40.+1), 2:0 Piet Küster (66.).

Nachdem die Peiner im Pokal gegen Acosta trotz Weiterkommens einige Schwächen offenbarten, hat das Team von Trainer André Lau seine Hausaufgaben gemacht: „Wir haben abgestellt, was vor zwei Wochen nicht so gut war. Die Jungs haben den Matchplan super umgesetzt.“ Durch das Mittelfeld-Pressing lenkte der VfB die Braunschweiger nach Außen und packte dort konsequent zu. Zunächst belohnten sich die Hausherren nicht, in der Nachspielzeit verwertete Angelo Abela aus dem Rückraum heraus einen Hereingabe von Fynn Rühl. Im zweiten Abschnitt wollte der VfB eigentlich nur die Null halten, erzielte dann aber noch ein zweites Tor. Ein laut Lau „exzellent getretener“ Freistoß von Piet Küster schlug sehenswert im Winkel ein.

C-Junioren, Landesliga

VfB Peine – MTV Gifhorn 0:7 (0:4). Tore: 0:1 (3.), 0:2 (6.), 0:3 (20.), 0:4 (32.), 0:5 (36.), 0:6 (45.), 0:7 (53.).

„Es wird eine harte Saison“, betonte Peines Trainer Christian Kraune nach der Klatsche gegen den MTV Gifhorn. „Wir waren in allen Bereichen unterlegen.“ Schon nach drei Minuten kassierte der VfB den ersten Gegentreffer. „Ein Eckball, bei dem eigentlich jeder weiß, wo er zu stehen hat. Das ist dann eben eine Sache der Aufmerksamkeit“, haderte Kraune, dessen Team nur sechs Minuten später bereits mit 0:2 hinten lag. Eigene Offensivaktionen habe es für den VfB nicht gegeben.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de