Vechelde II schenkt Sonnenberg ein halbes Dutzend Tore ein

Der TSV Sonnenberg (in Blau-Weiß) wurde von der Vechelder Reserve (in Grün) böse erwischt. Nach bislang sechs Gegentoren in fünf Spielen kassierte der Bezirksliga-Absteiger nun ebenso viele in der Partie bei der Arminia.

Am 7. Spieltag der Fußball-Kreisliga feierten Pfeil Broistedt, Arminia Vechelde II, Fortuna Oberg und Viktoria Woltwiesche jeweils Schützenfeste – die Partie Equord gegen Dungelbeck musste derweil abgebrochen werden.

Arminia Vechelde II – TSV Sonnenberg 6:0 (2:0). Tore: 1:0 Brendel (32.), 2:0 Sommerfeld (42.), 3:0 Schönfeld (70.), 4:0 Brendel (79.), 5:0 Schäfer (89.), 6:0 Winter (90+1.).

Von der ersten Minute an setzten die Hausherren ihren Plan zum Derbysieg um. „Die Sonnenberger fanden eigentlich überhaupt nicht statt, wir haben sie komplett aus dem Spiel genommen“, berichtete Arminia-Coach Dennis Cornwall. Sein Team hätte dabei zur Pause noch deutlicher führen können, legte dann aber im zweiten Spielabschnitt nach. „Das war eine geile Teamleistung, alle Jungs haben sich heute eine Eins verdient.“

Fortuna Oberg – Bosporus Peine 6:0 (2:0). Tore: 1:0 Schröer (20.), 2:0 Münstedt (45.), 3:0 Rotmann (54.), 4:0 Grigorjan (55.), 5:0 Münstedt (63.), 6:0 Rotmann (67.).

Spielerisch zeigte Oberg vom Anpfiff weg, wer am Ende die drei Punkte holen wollte. Seine Mannschaft habe in den 90 Minuten lediglich zwei Torchancen der Peiner zugelassen, schilderte Obergs Trainer Amir Hadziavdic. Wie die Vechelder bei ihrem Erfolg über Sonnenberg, trieb auch die Fortuna den Spielstand im zweiten Durchgang in die Höhe. Nach dem 6:0 schalteten die Oberger dann einen Gang runter und verwalteten das Ergebnis. „Ein verdienter Sieg, auch in dieser Höhe“, betonte Hadziavdic.

Pfeil Broistedt – TB Bortfeld 10:0 (5:0). Tore: 1:0 Kintzel (1.), 2:0 Langemann (11.), 3:0 Bruns (28.), 4:0 Langemann (30.), 5:0 Bruns (38.), 6:0 Kintzel (47.), 7:0 Arndt (54.), 8:0 Bruns (62.), 9:0 Arndt (66.), 10:0 Schmilwski (89.).

Bereits nach handgestoppten 42 Sekunden zappelte der Ball zum ersten Mal im Bortfelder Netz. „Bei diesem Wetter sollte es keinesfalls lange 0:0 stehen, dann wäre es brutal schwer geworden“, sagte Pfeil-Trainer Frank Langemann, der allerdings nicht mit einem solchen Lauf seiner Mannschaft gerechnet hatte. „Ich hatte einen wirklich entspannten Nachmittag an der Seitenlinie.“ Auch nach dem Wechsel hörten die Pfeile nicht auf und machten es noch zweistellig. Langemann: „Ein perfekter Tag für uns.“

Viktoria Woltwiesche – TSV Clauen/Soßmar 5:0 (2:0). Tore: 1:0 Baron (42.), 2:0 Sevimli (44.), 3:0 Baron (48.), 4:0 Peschelt (53.), 5:0 Baron (58.).

Viel Ballbesitz, viele Tore – so lässt sich das Spiel der Woltwiescher beschreiben. „Anfangs haben wir uns noch schwer getan, mit dem 1:0 ist dann aber der Knoten geplatzt“, gab Viktoria-Coach Sebastian Pasemann zu. Innerhalb von rund einer Viertelstunde stellten die Hausherren auf 5:0. „Das war ein wichtiges Erfolgserlebnis nach der schlechten vergangenen Woche.“

TSV Wipshausen – TSV Edemissen 4:0 (3:0). Tore: 1:0 Schönbeck (4.), 2:0 Filbrandt (21.), 3:0 Schönbeck (23.), 4:0 Filbrandt (60.).

Der Lauf der Wipshäuser will einfach nicht enden: fünftes Spiel, fünfter Sieg. „Das hätte sich vermutlich niemand erträumt“, sagte Wipshausens Trainer Andreas Laurer. Dabei legten erneut ein früher Treffer und die starke defensive Leistung den Grundstein für den Erfolg. Erst einen Gegentreffer musste die Laurer-Elf hinnehmen – Ligabestwert. „Unsere Abwehr steht sehr sicher, was den Jungs in der Offensive auch mehr Freiheiten gibt. So kommt dann auch ein sicherer 4:0-Erfolg zustande“, erklärte Laurer.

Marathon Peine – SV Lengede II 1:2 (1:1). Tore: 1:0 Naim (32.), 1:1 Didzoleit (34.), 1:2 ET Arslan (90+3.).

„Bitterer kannst du so ein Spiel nicht verlieren“, bilanzierte Marathons Trainer Klaus Reinecke. Sein Team hatte den Favoriten über 90 Minuten geärgert, war sogar selbst in Führung gegangen. „Damit hätte wohl niemand gerechnet.“ Lengede glich aus, danach gestaltete sich ein Spiel auf schwachem Niveau. Als alle schon auf ein Remis eingestellt waren, hielt Marathons Oray Arslan bei einem Klärungsversuch im letzten Angriff den Fuß unglücklich hin und beförderte den Ball in den eigenen Kasten.

VfB Peine – VfL Woltorf 2:2 (1:0). Tore: 1:0 Topatar (33.), 1:1 Bufe (60.), 1:2 Wiegmann (89.), 2:2 Eser (90./FE).

In einer wilden Schlussphase geriet der VfB zunächst mit 1:2 in Rückstand, konnte aber mit der quasi letzten Aktion des Spiels per Strafstoß noch ausgleichen. „Davor hatten wir ein gutes Spiel gemacht, wir hatten viel Kontrolle und Woltorf kaum zur Entfaltung kommen lassen“, erklärte VfB-Co-Trainer Ulf Wasl. Die Pausenführung Peines war durchaus verdient, ehe Woltorf im zweiten Abschnitt aufdrehte und ausglich. „Final müssen wir dem mit dem Punkt leben, der kann uns sicher auch weiterhelfen“, sagte Wasl.

Herta Equord – TSV Dungelbeck Abbruch. Im ansehnlichen Kellerduell stand es 1:1, als in der 68. Minute Dungelbecks Keeper Simon Oellien mit seinem Mitspieler Jan Philipp Piwko zusammenprallte. Oelline zog sich eine Platzwunde zu, die minutenlang behandelt wurde, Piwko wirkte benebelt. „Es musste der Rettungswagen kommen, der Einsatz dauerte gut und gerne 30 Minuten“, berichtete Equords Trainer Stefan Grondkowski. Danach entschied der Schiedsrichter, die Partie abzubrechen. „Mit der Entscheidung sind wir vollkommen einverstanden. Wäre es ein Spieler von uns gewesen, hätte Dungelbeck sicherlich genauso reagiert.“

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de