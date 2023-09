0:0! Doch bei Teutonia und Arminia stimmt der Einsatz

Viel Abnutzungskampf, wenig Durchsetzungskraft in der Offensive – die Verantwortlichen und Spieler von Teutonia Groß Lafferde und Arminia Vöhrum hatten nach dem gemeinsamen Duell in derFußball-Bezirksliga 2 einen sehr ähnlichen Blick auf die Geschehnisse. Letztlich sei die Nullnummer das gerechte Ergebnis, gaben Lafferdes Trainer Thomas Mainka und Vöhrums Abwehrspieler Jan Tomalik zu Protokoll.

Letzterer kam in der 89. Minute für Paul Soch erstmals nach seiner Verletzung wieder zum Einsatz und hatte zuvor von der Bank aus gesehen, dass seine Arminia mehr Ballbesitz hatte. „Wir wollten das Spiel ruhig aufbauen und das ist uns auch gelungen. Aber im letzten Drittel waren wir zu ungefährlich“, bedauerte Tomalik. Die wohl beste Möglichkeit auf einen Treffer hatte Marvin Behrens, dessen Schuss allerdings zu zentral auf das Tor flog. Lafferdes Felix Stark parierte problemlos. Gleiches galt auf der anderen Seite für einen Versuch von Roman Tigranyan.

Teutonia Groß Lafferde ist dem Sieg näher als Arminia Vöhrum

Die besseren Chancen hatten letztlich die Gäste. Doch Julian Rode schoss eine gute Hereingabe von Patrick Schmidt freistehend über das Tor, Kevin Harms traf nach ei­nem Solo, bei dem er drei Vöhrumer stehen ließ, nur das Außennetz. Während Teutonia-Coach Thomas Mainka mit dem Punkt ganz gut leben konnte, sagte Vöhrums Abwehrhüne Jan Tomalik: „Wir bräuchten eigentlich mal wieder drei Punkte. Es war aber auch wichtig, die Null zu halten – wir haben den ersten Schritt gemacht. Jetzt müssen wir unter der Woche gut arbeiten und am nächsten Spieltag auch ein Tor schießen.“

Thomas Mainka lobte an diesem äußerst heißen Sonntag-Nachmittag vor allem den vorbildlichen Einsatz beider Mannschaften. „Daran könnten sich einige Fußballer, die einen Adler auf der Brust tragen, mal ein Beispiel nehmen“, setzte der Coach eine süffisante Breitseite in Richtung der deutschen Nationalmannschaft, die am Abend zuvor mit 1:4 im Testspiel gegen Japan ein weiteres Debakel erlebte.

