Wendezeller Pressing ebnet den Weg zum 3:0-Sieg

Marius Wolff (grünes Trikot, Mitte) und die gesamte Vechelder Offensive stellten Wendezelles Jannik Winkelmann (rechts) und Co. völlig kalt. Außerdem erzielte der Abwehrchef des TSV in der ersten Hälfte einen Doppelpack.

Nach schwachem Saisonstart scheint nun in Wendezelle so langsam Euphorie einzukehren. Im Nachbarschaftsduell mit Arminia Vechelde bejubelte die Bank des Fußball-Bezirksligisten jedes gelungene Tackling und jede gute Aktion lautstark. Und davon gab es an diesem Sonntag unter den Augen von Trainer Marius Plote, der 90 Minuten lang Kommandos gab, ganz schön viele. Letztlich setzte sich seine Mannschaft in diesem Spiel verdient mit 3:0 (2:0) gegen die Vechelder durch.

Hohe Laufbereitschaft bei Wendezelle trotz warmer Temperaturen

Die Gäste aus Wendezelle legten in den ersten 45 Minuten eine enorme Laufleistung auf den Rasen. Sobald ein Vechelder im Ballbesitz war, stand ihm auch schon ein Gegenspieler auf den Füßen. „Wir hatten die Vechelder gut im Griff“, freute sich TSV-Trainer Marius Plote, der sein Team immer wieder zu hohem Pressing animierte und den Aufwand auch mit viel Lob an seine Spieler belohnte. „Das hat heute viel gebracht“, so der Coach.

Die ergebnistechnische Belohnung hingegen fehlte zu Beginn noch. Ein abgeblockter Ball landete zentral vor den Füßen von Steven Allerkamp. Den Schuss parierte Arminia-Keeper Laurenz Gürtler aber stark. Noch besser reagierte er drei Minuten später, als der Ball in Richtung Winkel flog, Gürtler ihn aber gerade noch so über die Latte lenkte. Nach der folgenden Ecke setzte Niclas Kamp seinen Schuss hauchzart über den Querbalken. Von den Vecheldern kam höchstens mal ein Konter, den Verteidiger Lennert Gürth aber abfing, bevor er Marius Wolff erreichte.

Abwehrchef Winkelmann trifft gleich doppelt für den TSV Wendezelle

Nur wenig später gingen die Wendezeller in Führung. Einen Freistoß zog Niclas Kamp mit schöner Flugkurve auf den langen Pfosten, wo Jannik Winkelmann nur noch den Fuß hinhalten musste. Und der Abwehrchef des TSV erhöhte noch vor der Pause für sein Team. Ein weiterer Kamp-Freistoß aus dem Halbfeld segelte in den Vechelder Sechzehner, doch dieses Mal war Winkelmann mit dem Kopf zur Stelle. Der Ball flog ins lange Eck – 2:0!

In der zweiten Halbzeit versuchten die Gäste ihr Pressing aufrecht zu halten, doch den hohen Temperaturen geschuldet, pressten sie weniger intensiv. „Das ist normal, die Kräfte lassen nach“, erklärt Marius Plote, der seine Mannschaft im Kollektiv lobte. In der etwas zerfahrenen zweiten Hälfte erhöhten die Wendezeller durch Hannes Kopitzki sogar noch auf 3:0, ehe auf der anderen Seite der Wendezeller Keeper Tim Latzel einen Flugkopfball von Vecheldes Louis Oppermann gegen seine Laufrichtung noch stark rausfischte und damit für sein Team die Null festhielt.

Arminia Vechelde fehlt die Lautstärke und die Bewegung

Der Arminia-Trainer Dennis Pasemann gratulierte den Gästen zum Sieg: „Sie haben uns keine Chance gelassen. Wir haben jetzt sechs Wochen lang gut performt. Dass es dann auch einmal schlecht läuft, ist eben so – schade ist natürlich, dass es dann im Nachbarschaftsduell passiert. Wir hatten keine Lautstärke und keine Bewegung, haben verdient verloren.“

Tore:0:1, 0:2 Jannik Winkelmann (25., 41.), 0:3 Hannes Kopitzki (63.).

