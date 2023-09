Mit Eser-Hattrick: VfB Peine zeigt Reaktion auf Niederlage

Peine In der Fußball-Kreisliga setzen sich die Kreisstädter mit 5:0 gegen Arminia Vechelde II durch und sind nun Dritter in der Tabelle.

Der VfB Peine hat in der Fußball-Kreisliga die passende Antwort auf die erste Saisonniederlage am vergangenen Sonntag gegen Stadtrivale Bosporus (0:1) geliefert. Mit 5:0 (3:0) bezwang der Vizemeister der Vorsaison die Reserve von Arminia Vechelde. „Alles, was wir gegen Bosporus haben vermissen lassen – die Einstellung, das Zweikampfverhalten und die Griffigkeit –, haben wir nun an den Tag gelegt“, freute sich der Peiner Co-Trainer Ulf Wasl. „Das Team wollte den Fehler unbedingt wiedergutmachen.“

Der VfB spielte sein gewohntes Pressing und eroberte damit viele Bälle. „Folgerichtig“, sagt Wasl, sei die 3:0-Halbzeitführung des Gastgebers gewesen, die durch den lupenreinen Hattrick von Adil Eser zustande kam. „Er hat einfach gerade das Spielglück und steht immer richtig“, sagt Wasl über die Saisontreffer 10 bis 12 seines Stürmers. Im zweiten Spielabschnitt versuchte die Arminia noch einmal einiges, um den Rückstand zu verkürzen. „Spätestens mit unserem vierten Tor war das Spiel aber durch“, erklärte Wasl.

Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Adil Eser (21., 35., 45.), 4:0 Dicle Arvis (63.), 5:0 Can Kocak (86.).

