Vechelde belohnt sich nicht und fliegt aus dem Pokal

Sie waren die bessere, die aktivere Mannschaft, letztlich hat Arminia Vechelde aber den Einzug in das Viertelfinale des Fußball-Bezirkspokals verpasst. Nach einem 1:1 (0:1)-Remis in der regulären Zeit unterlag das Team von Trainer Dennis Pasemann im Elfmeterschießen dem Bezirksliga-Spitzenreiter VfL Leiferde. „Das ist dann natürlich auch immer Glückssache“, sagte der Coach, dessen Team sich nicht belohnte. Dennoch war Pasemann stolz. Im Mannschaftskreis sagte er: „Das war das zwölfte Spiel in sechs Wochen – ich ziehe den Hut vor euch!“

Leiferde überließ den Hausherren den Ball. Allerdings agierte die Arminia zu unruhig, probierte es nach dem Geschmack ihres Coaches viel zu oft mit Diagonalbällen auf die Außen. „Das war viel zu einfach zu durchleuchten... wir haben in der ersten Hälfte zu wenig Fußball gespielt“, haderte Pasemann. Abschlüsse waren Mangelware, lediglich Verteidiger Len Rüsing durfte es einmal nach einer Ecke probieren. Sein Schuss von der Sechzehnerkante wurde aber geblockt. In der abschließenden Phase der ersten Hälfte unterliefen den Vecheldern zu viele Fehlpässe – und aus der einzigen echten Offensivaktion der Gäste entstand ein Gegentreffer. Bei einem Eckball stand VfL-Akteur Fabio Krühne im Fünfmeterraum völlig blank und schob den Ball ins kurze Eck (40.). „Eigentlich steht immer jemand am ersten Pfosten“, brummelte Pasemann.

Die dickste Chance auf den Siegtreffer hat Vechelde in der Schlussminute

Die Marschroute für den zweiten Durchgang war klar: „Ich habe gesagt, dass wir weiter dran glauben müssen“, so Pasemann, dessen Team früh zum Ausgleich kam. Ein Eckball von gleicher Stelle kam auf den zweiten Pfosten, wo ihn Kapitän Kai Kröhnert zum umjubelten Ausgleich einnickte (59.). Die Arminia ackerte weiter unermüdlich, erarbeitete sich Abschlüsse. Marius Wolff traf einmal das Außennetz, Marcel Reim scheiterte zweimal am Keeper und ein Nachschuss von Sandy Woltjes blieb am Bein eines Verteidigers hängen. Die beste Möglichkeit von Marcel Reim, der zentral zum Abschluss kam, fälschte ein Abwehrspieler in der Schlussminute über das Tor hinweg ab.

Im Elfmeterschießen geriet Vechelde schnell ins Hintertreffen, weil Stürmer Sandy Woltjes den zweiten Versuch des Gastgebers zu unplatziert schoss – Leiferdes Keeper parierte. Weil alle VfL-Schützen trafen, bejubelten die Gäste den Einzug in das Viertelfinale, das im nächsten Jahr ausgelost und gespielt wird.

Tore: 0:1 Krühne (40.), 1:1 Kröhnert (59.). Im Elfmeterschießen trafen für Vechelde: Wolff, Boguian, Rüsing.

Die Bezirkspokal-Spiele im Überblick

Sechzehntelfinale

Mittwoch, 20. September, 19 Uhr:

SSV Nörten-Hardenberg – I. SC Göttingen 05

Achtelfinale

FC Brome – MTV Isenbüttel 0:2 (0:0)

FC Türk Gücü Helmstedt –VfL Wahrenholz verlegt

TSG Bad Harzburg –KSV Vahdet Salzgitter 3:1 (0:0)

FC Sülbeck/Immensen – VfR Dostluk Osterode 2:4 (0:2)

Arminia Vechelde – VfL Leiferde 4:6 n.E. (1:1, 0:1)

Dienstag, 26. September, 19 Uhr:

Rot-Weiß Volkmarode – TSV Vahdet Braunschweig

Mittwoch, 11. Oktober, 18.30 Uhr:

SC Gitter – SV Lengede

