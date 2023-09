Dezimierte Unioner kommen mit „guter Moral“ zurück

Kreis Peine Groß Ilsede dreht in Unterzahl die Partie gegen den SV Lengede III. Tapfere Teutonen müssen gegen Takva Peine vorzeitig aufgeben.

Groß Ilsede (in Rot) wandelte den Rückstand gegen Lengede III (in Schwarz) noch in einen Sieg um.

Die Adler Handorf sind – aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber Takva Peine – neuer Tabellenführer in der 1. Fußball-Kreisklasse. Takva führte zwar bei der SV Teutonia Groß Lafferde II schon komfortabel mit 8:0, doch das Spiel musste in der 65. Minute abgebrochen werden. An die Spitze herangepirscht hat sich auch VT Union Groß Ilsede nach dem Heimsieg gegen die Drittvertretung des SV Lengede.

VT Union Groß Ilsede – SV Lengede III 3:2 (1:2). Tore: 0:1 Runge (6.), 1:1 Mildner (24.), 1:2 Eigentor Dunkel (30.), 2:2 Liesecke (54.), 3:2 Liedtke (89., Elfmeter). Besonderes: Rote Karte für Ilsedes Dunkel (32.).

„Wir kamen zunächst besser ins Spiel, ohne aber richtig zwingend zu sein“, meinte Union-Coach Christian Semper. Das Führungstor gelang jedoch den Gästen nach sechs Zeigerumdrehungen. „Wie aus dem Nichts“, wie Semper berichtete. Max Mildner brachte die Unioner zurück in die Partie (24. Minute). Dann unterlief Pechvogel Justin Dunkel zunächst ein Eigentor, kurz darauf sah er den roten Karton. „Die Jungs haben in der Folge Moral gezeigt und am Schluss verdient gewonnen“, freute sich der Trainer der Groß Ilseder.

SV Teutonia Groß Lafferde II – Takva Peine (Abbruch beim Stand von 0:8)

Was für ein bitterer Nachmittag für die Hausherren! Aufgrund von verletzungsbedingten Personalproblemen hatte Teutonen-Spielertrainer Lukas Adam bereits vor dem Anpfiff nur elf fitte Akteure zur Verfügung – und die Verletztenmisere erreichte noch vor dem Pausenpfiff einen neuen Höhepunkt. Mit Nico Walkling (Brustkorb), Tarek Stotzka (Innenband Knie) sowie Leon Schmidt (Knöchel) gesellten sich drei weitere Spieler zum Lazarett hinzu. Somit ging‘s bis zur 65. Minute mit acht Mann weiter. Beim Stand von 0:8 aus Sicht der Gastgeber musste mit Mark Oelkers der nächste Kicker verletzungsbedingt passen. Die Partie wurde daraufhin abgebrochen. „So etwas habe ich in der Form auch noch nicht erlebt. In den nächsten Wochen müssen wir schauen, ob wir zu den Spielen überhaupt antreten können“, gestand Adam.

Die weiteren Ergebnisse:

TSV Wendezelle II – TSV Eintracht Essinghausen 4:1 (3:1). Tore: 1:0 Breitsohl (10.), 2:0 Pape (12.), 2:1 Brandt (40.), 3:1 Breitsohl (45.), 4:1 Brons (90.+1).

Adler Handorf – Bültener SC 4:1 (1:0). Tore: 1:0 Eigentor Dreißigacker (21.), 2:0 Eigentor Wanke (52.), 2:1 Reinelt (65.), 3:1 Ohmes (73.), 4:1 Heinert (76.). Gelb-Rot: BSC (37.).

SSV Stederdorf – TSV Münstedt 3:2 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 Mewes (7., 17.), 2:1 Wolochow (53.), 3:1 Zawade (57.), 3:2 Wagener (74.).

