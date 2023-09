SG Zweidorf/Bortfeld bietet Vorjahres-Fast-Aufsteiger Paroli

Bortfeld Der Handball-Oberligist unterliegt der HSG Hunte-Aue aus dem Kreis Diepholz knapp mit 22:24. Entscheidung erst in Schlussphase.

Beinahe hätten die Handballerinnen der SG Zweidorf/Bortfeld ihren gelungenen Saisonstart noch veredelt. In der Oberliga unterlagen die Drachen denkbar knapp mit 22:24 (13:12) der HSG Hunte-Aue, die im vergangenen Jahr die Parallelstaffel Nordsee als Tabellenzweiter abschloss. „Mit der Leistung waren wir echt zufrieden. Aber da ist dieses Ärgernis, dass wir ein paar Chancen nicht genutzt und uns diese Big-Points nicht geholt haben“, berichtete Trainer Gundolf Deterding.

Wenn wir an die Grenze gehen, können wir durchaus mit den guten Mannschaften der Liga mithalten. Gundolf Deterding, Trainer der SG Zweidorf/Bortfeld

Die Drachen waren von Beginn an voll bei der Sache. Den 0:2-Rückstand nach zweieinhalb Minuten glich die starke Nele Zakrzewski wieder aus. Am Ende des Tages standen neun Treffer, zwei davon per Siebenmeter, auf dem Konto der SG-Linksaußen, die auch den nächsten Drachen-Treffer zum 3:3 erzielte. Fortan hatten die Gastgeberinnen auf alle Versuche der HSG Hunte-Aue, sich abzusetzen, die passende Antwort parat. Zwar führten die Gäste aus dem Landkreis Diepholz bei Vechta zwischendurch mit 6:4, 7:5 und 8:6 – beim 9:9 hatten die Drachen den Gegner aber wieder eingefangen. Und bis zur Pause übernahm die SG Zweidorf/Bortfeld gar die Führung (13:12). „Wir haben das Tempospiel des Gegners oftmals unterbunden und über Nele viele Konter selber erfolgreich abgeschlossen“, zeigte sich der Coach stolz.

Tempogegenstoß und Rückraumwurf erledigen die Drachen in Schlussphase

Auch im zweiten Abschnitt verlief es durchgehend eng, bis es nach 55 Minuten 22:22 stand. „In den letzten fünf Minuten haben wir uns dann zwei Chancen erarbeitet, diese aber leider nicht genutzt“, berichtete Trainer Gundolf Deterding. Aus der einen Möglichkeit entwickelte sich ein schneller Tempogegenstoß zum 22:23. Danach traf die starke HSG-Spielerin Karla Witte aus der zweiten Reihe zum Endstand. „Uns hat die letzte Konsequenz und Konzentration gefehlt“, bedauerte Deterding. „Wir waren am Ende zum Beispiel nicht mehr in der Lage, gegen den starken Rückraumwurf die Lücke zu schließen.“

Über die gesamte Spielzeit war es der Rückraum der Gäste, der die Drachen vor immense Probleme gestellt hatte. Witte (9 Treffer) und Lea Hillmer (7) trafen nach Belieben. „Sie hatten eine außergewöhnliche Dynamik“, so Deterding. „Die Außen und den Kreis hatten wir dafür größtenteils im Griff.“ Trotz Niederlage hofft der Coach auf einen positiven Effekt. „Wenn wir an die Grenze gehen, können wir durchaus mit den guten Mannschaften der Liga mithalten. Wir können stolz auf so ein Ergebnis sein.“

SG Zweidorf/Bortfeld: Rother, Willmann - Zakrzewski 9 Tore/2 Siebenmeter, Harms 6, Buhle 3, Timmermann 2, Zutz 1, Litzius 1, Leisering, Karger, Hoffmann, Steinmetz, Lönnecke, Di Benedetto.

