Equord gewinnt Kellerduell, Bosporus ärgert den VfB

Wichtiger Sieg im Kellerduell: Mit 5:3 haben sich die Kreisliga-Fußballer von Herta Equord gegen die TB Bortfeld durchgesetzt. Mit dem SV Bosporus Peine feierte ein weiteres Team aus der Abstiegsregion seinen ersten Saisonsieg – und zwar im Stadtderby gegen den Titel-Mitfavoriten VfB Peine, dessen erster Punktverlust es war. Fortuna Oberg fertigte derweil Schlusslicht Marathon Peine mit Sage und Schreibe 14:0 ab.

TSV Sonnenberg – Pfeil Broistedt 7:1 (3:0). Tore: 1:0 Fr. Falb (11.), 2:0 Müller (16.), 3:0 Fl. Falb (34.), 4:0 Müller (65.), 4:1 Bruns (73.), 5:1 Becher (82.), 6:1, 7:1 Fl. Falb (85., 87.).

„Wir haben ein sehr dominantes und gutes Spiel gemacht“, berichtete Sonnenbergs Trainer Andy Bresch. Seine Mannschaft erspielte sich immer wieder gute Abschlussmöglichkeiten, kombinierte sich durch die Broistedter Reihen und nutzte die Chancen zumeist eiskalt aus. „Das Ergebnis hätte sicherlich noch deutlicher ausfallen können, wir sind aber immer wieder am Gästekeeper gescheitert“, so Bresch. Der einzige Wermutstropfen an diesem Nachmittag war der Gegentreffer für die Hausherren.

Bosporus Peine – VfB Peine 1:0 (1:0). Tor: 1:0 Dagasan (42.).

Ein Derbysieg ist immer wichtig, für Bosporus hingegen war er es doppelt. „Nach dem schlechten Start in die Liga könnte der Sieg ein echter Knotenlöser werden“, berichtete Bosporus-Coach Hüseyin Elma. Die Hausherren bauten immer wieder mit einer breiten Defensive auf und zermürbten so das aggressive Pressing des VfB. „Wir kamen nach einem Ball hinter die Abwehrkette zum Eins-gegen-Eins gegen den Keeper und Ziattin Dagasan bewies seine Stärke im Abschluss“, beschrieb der Coach den einzigen Treffer des Tages kurz vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel erspielte sich der VfB immer wieder Chancen, schaffte aber nicht mehr den Ausgleich. „Dieser Sieg ist wichtig für die Stimmung in der Mannschaft, damit wir wissen, dass wir es doch noch können. Darauf wollen wir aufbauen und schnell nachlegen“, so Elma.

Marathon Peine – Fortuna Oberg 0:14 (0:5). Tore: 0:1 Münstedt (9.), 0:2 Krause (18.), 0:3 Münstedt (28.), 0:4 Nowak (43.), 0:5 Rotmann (45.), 0:6, 0:7 Grigorjan (50.,52.), 0:8 Rotmann (55.), 0:9, 0:10 Grigorjan (57., 75.), 0:11 Lasowski (77.), 0:12 Grigorjan (84.), 0:13, 0:14 Rotmann (88., 90.).

Im ersten Spielabschnitt bemängelte Obergs Trainer Amir Hadziavdic die zu komplizierte Spielweise seiner Mannschaft. Dennoch führten die Gäste bereits zur Pause mit 5:0. Nach dem Seitenwechsel setzte die Fortuna immer wieder auf tiefe Pässe hinter die Marathon-Abwehr – genau dies funktionierte auch und schrieb sich in neun weiteren Treffern nieder. „Die Jungs haben dann doch noch alles umgesetzt, wie wir uns das vorgestellt haben“, so Hadziavdic.

TSV Clauen/Soßmar – SV Lengede II 1:4 (0:0). Tore: 0:1 Buchner (47.), 0:2, 0:3 Kreykenbohm (55., 63.), 1:3 Lehniger (77.), 1:4 Halus (90.+5).

Die gelb-rote Karte im ersten Spielabschnitt war der entscheidende Punkt: Clauen bewies zwar in Unterzahl Moral, doch Lengedes Reserve spielte groß auf. „Gegen die junge dynamische Truppe in Unterzahl gegenzuhalten, ist einfach verdammt schwer“, analysiert Clauens Trainer Marvin Mühl. Seine Mannschaft fing sich vier Gegentreffer, die teils auf individuelle Fehler zurückzuführen waren.

TSV Edemissen – Viktoria Woltwiesche 2:1 (1:1). Tore: 0:1 Baron (33.), 1:1, 2:1 Düsterhöf (44., 85.).

Ein weiteres Ausrufezeichen vom TSV Edemissen: Nach fünf Spielen stehen sie mit vier Siegen auf dem vierten Tabellenplatz. „Wir wollten kompakt gegen die spielstarken Woltwiescher verteidigen, was auch sehr gut geklappt hat“, berichtet Edemissens Übungsleiter Lukas Schulze. Einen Treffer von Lionel Baron konnten sie zwar nicht verhindern, Maik Düsterhöf glich aber schnell aus, schnürte spät den Doppelpack und führte die Gastgeber zum Heimsieg. „Das war eine geschlossene Mannschaftsleistung, die Lust auf mehr macht“, sagt Schulze.

TSV Dungelbeck – TSV Wipshausen 0:3 (0:1). Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Filbrandt (45.+2, 66., 90.+2).

Vier Spiele – vier Siege: Der Lauf des TSV Wipshausen hält weiter an! Beim Gastauftritt in Dungelbeck mutierte Hendrik Filbrandt zum Matchwinner. Sein Hattrick führte die Gäste zu einem souveränen Auswärtssieg, welcher sie auf den dritten Tabellenplatz wuchtete.

TB Bortfeld – Herta Equord 3:5 (0:1). Tore: 0:1 Sefrin (36.), 1:1 Scheffler (49.), 1:2 Sefrin (55.), 2:2 Scheffler (71.), 2:3 Bläsig (76.), 2:4 Conrad (80.), 2:5 Bläsig (83.), 3:5 Brandes (88.).

Drei Treffer reichten der TB Bortfeld an diesem Spieltag nicht zum Heimsieg. „Wir sind nach zwei Rückständen zurückgekommen, haben aber im Abnutzungskampf am Ende nicht die Durchschlagskraft gehabt“, so Bortfelds Coach Florian Kula. In der Schlussphase bewiesen die Equorder ihre Abschlussstärke und legten drei weitere Treffer nach – der Bortfelder 3:5-Anschlusstreffer kam anschließend zu spät. „Uns fehlt ein bisschen die Ruhe in den Aktionen, Equord hat aber verdient gewonnen.“

VfL Woltorf – Arminia Vechelde II 1:2 (1:1). Tore: 0:1 Borchers (19.), 1:1 Hartung (41.), 1:2 Winter (70.).

Fünf Hochkaräter vergab Woltorf noch vor dem Seitenwechsel, was den Trainer Nedin Cerimovic ärgerte: „Wir müssen die Tore machen und kassieren dann ein Vermeidbares.“ Nach dem 1:1 waren es dann weiterhin die Gastgeber, die das Spielgeschehen bestimmten, aber kaum zu guten Abschlüssen kamen. Ein Elfmeter sollte dann die Entscheidung für Vechelde II bringen. „Davon haben wir uns nicht mehr erholt. Glückwunsch an die Arminia.“

