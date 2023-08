Lengede zieht problemlos ins Achtelfinale ein

In der Meisterschaft haben sie einen Fehlstart hingelegt, im Bezirkspokal dagegen läuft’s rund für die Landesliga-Fußballer des SV Lengede. In Runde 2 des Wettbewerbs setzte sich der SVL in Remlingen beim Bezirksligisten FC Blau-Gelb Asse klar mit 5:1 (2:0) durch und steht nach einem Freilos in Runde 3 nun bereits im Achtelfinale. Und in dem geht es für die Lengeder zu einem Bezirksligisten – dem SC Gitter oder dem TSV Germania Lamme. Das Duell war bei Redaktionsschluss nicht beendet.

Der von Kai Olzem gecoachte SVL – Dennis Kleinschmidt fehlte wegen einer Trainerfortbildung – benötigte in Remlingen rund 20 Minuten, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Erst als Olzem von der Mittelfeldraute abrückte und seine Mannschaft im 4-4-3-System agieren ließ, zogen die Lengeder ihr Spiel in die Breite. Die zuvor noch solide Asse-Defensive bröckelte, Lengede kam im Zwei-Minuten-Takt zu Torchancen. Bei Felix Kargers Abschlüssen (23., 25.) reagierte Asse-Keeper Yannis Pätschke noch glänzend, Sascha Podleskas Direktabnahme aus Nahdistanz klatschte gegen den Querbalken (29.).

Kocak und Folchmann bringen Lengede auf die Siegerstraße

Die defensiven Lücken beim Bezirksliga-Neuling wurden größer – und die Lengeder stießen hinein. Eren Kocak mit sehenswertem Schlenzer (34.) und Justin Folchmann per Abstauber (36.) sorgten für die leistungsgerechte 2:0-Pausenführung des Landesligisten.

Die Olzem-Elf ließ die Zügel auch in den ersten 25 Minuten nach dem Seitenwechsel nicht schleifen. Sie diktierte das Tempo, die Gastgeber mussten viel Laufarbeit erledigen. Podleska per Direktabnahme (55.), Klaas Gatermann mit einem 25-Meter-Freistoß (68.) und Tejan Kaba (87.) legten die Gästetore 3, 4 und 5 nach, ehe sich die tapfer kämpfenden Gastgeber mit dem Ehrentreffer belohnten: Julian Hartkopf war hellwach und nutzte einen Lengeder Abwehrfehler zum Endstand.

„Ich habe gesehen, was ich sehen wollte“, sagte Olzem. „Für uns ging es darum, das Pokalspiel nach dem missglückten Ligastart mit Tempo und Spielfreude anzugehen, dominant zu sein und uns Selbstvertrauen zurückzuholen. Das ist uns gelungen. Jetzt wollen wir auch in den Punktspielen durchstarten.“

SVL: Grünhagen – Lemke, Probst, Gatermann, Karger – Bahlo (73. Franke), Burkutean (66. Chehab) – Folchmann (46. Kaba), Podleska, Fassa (66. Pampuch) – Kocak (66. Ibe).

Tore: 0:1 Kocak (34.), 0:2 Folch­mann (36.), 0:3 Podleska (55.), 0:4 Gatermann (68.), 0:5 Kaba (87.), 1:5 Hartkopf (88.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de