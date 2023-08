Fünf Peiner Teams weiter, TSV Essinghausen verliert klar

Der Fußballkreis Peine ist noch zahlreich im Bezirkspokal der drei Jugend-Altersklassen A, B und C vertreten. In der ersten Runde des Wettbewerbs setzten sich fünf der acht Teams durch. Unter anderem gewann die A-Jugend von Arminia Vechelde im Kreisduell beim FC Pfeil Broistedt, während die Lengeder die klassenhöhere JSG SCU SalzGitter deutlich 5:1 in die Schranken wiesen. Bei den B-Junioren entschied der VfB Peine das Landesliga-Duell mit dem BSC Acosta erst knapp im Elfmeterschießen für sich. Vier Peiner Teams hatten ein Freilos und standen bereits in der zweiten Runde.

A-Junioren

Pfeil Broistedt – Arminia Vechelde 1:4 (0:3).Tore: 0:1 Luca Timm (24.), 0:2 Louis Bytyqi (32.), 0:3 Linus Echte (44.), 1:3 Bjarne Göbel (55./Elfmeter), 1:4 Jayson Schütz (88.).

Der Vechelder Trainer Murat Güzel sah eine gute erste Hälfte von seiner Mannschaft: „Der Gegner stand sehr kompakt, aber wir haben immer wieder Lösungen gefunden und uns Chancen erspielt. Wir haben intensiv gegen den Ball gearbeitet und damit Broistedts Offensive weitgehend unterdrückt.“ So führte Vechelde bereits zur Pause mit 3:0 und schaltete in der zweiten Hälfte zwei Gänge zurück. „Wir waren aber über die gesamte Spielzeit dominant“, sagte Güzel, dessen Team den Treffer zum 1:3 durch einen Elfmeter kassierte. Später stellte Jayson Schütz den Endstand her.

In der Runde 2 treten die Vechelder am Dienstag, 5. September, um 18 Uhr beim nächsten Bezirksligisten an: der JSG Isenbüttel/Calberlah/Wasbüttel (Kreis Gifhorn).

SV Lengede – JSG SCU SalzGitter 5:1 (2:0). Tore: 1:0 Tim Bernicke (35.), 2:0 Felix Engel (44.), 3:0, 4:0 Tim Bernicke (49., 65.), 5:0 Sofian Zimny (77.), 5:1 (86.).

Etwas überraschend schlugen die Lengeder den Landesliga-Vierten der Vorsaison. „Ich hatte mir vorher zwei Spiele von der JSG angeschaut“, verriet SVL-Trainer Dario Janz, der zu dem Entschluss kam: „Sie hat keinen unschlagbaren Eindruck gemacht.“ Nachdem die Lengeder ih­re Generalprobe drei Tage zuvor in den Sand gesetzt hatten – das Testspiel gegen den TSV Edemissen endete 2:2 –, verliefen die ersten 30 Minuten gegen das Team aus Salzgitter-Bad ausgeglichen. „Das 1:0 für uns fällt ein bisschen glücklich, war aber als Türöffner ganz wichtig“, urteilte Janz, dessen Team kurz vor der Pause das 2:0 nachlegte und – viel wichtiger – auch vier Minuten nach der Pause mit dem dritten Tor zur Stelle war. Die Lengeder überzeugten vor allem mit schnellem Umschaltspiel und schossen sich eine 5:0-Führung heraus. Der SCU sorgte nur noch für Ergebniskosmetik.

In der Runde 2 empfängt Lengede am Dienstag, 5. September, um 18 Uhr Landesligist MTV Wolfenbüttel.

Nach einem Freilos greift auch der VfB Peine in der zweiten Runde ein. Am Dienstag, 5. September, gastiert der Landesligist um 18 Uhr bei Bezirksligist JSG Papenteich im Kreis Gifhorn.

B-Junioren

FT Braunschweig III – SV Lengede 2:1 (0:1). Tore: 0:1 Mats-Ole Kalinka (40.), 1:1 (58.), 2:1 (71.).

Die Lengeder zeigten eine ordentliche Vorstellung und warfen alles rein. „Wir hatten das Spiel eigentlich in der Hand“, berichtete Trainer Marcel Burkutean, der aber hinzufügte: „Hinten raus hatten wir nicht mehr so viel Kraft und haben aufgehört, Fußball zu spielen. Ansonsten kann ich meinem Team keinen Vorwurf machen.“

VfB Peine – BSC Acosta 6:4 n.E. (2:2, 2:1). Tore: 0:1 (23.), 1:1, 2:1 Fynn Rühl (26., 30.), 2:2 (55.).

Das Peiner Team besteht in diesem Jahr zu einem großen Teil aus dem jüngeren Jahrgang und setzte mit dem Erstrundensieg gegen einen Absteiger aus der Niedersachsenliga direkt ein Ausrufezeichen. Der VfB war gut in die erste Hälfte gestartet, die Führung erzielten allerdings die Gäste aus Braunschweig. Geschockt waren die Peiner davon aber nicht: Fynn Rühl drehte die Partie mit einem Doppelpack. „Wir hatten vor der Pause noch weitere Chancen“, sagte Trainer André Lau, dessen Team im zweiten Abschnitt allerdings den Faden verlor. „Der Gegner hat ein anderes System gespielt. Nach einem Abwehrfehler kassieren wir das 2:2.“ Dafür machten die Peiner im Elfmeterschießen die bessere Figur. Alle Schützen verwandelten eiskalt, während die Braunschweiger Latte und Pfosten trafen und ausschieden.

In der zweiten Runde gastiert der VfB am Dienstag, 5. September, um 18.30 Uhr bei Bezirksligist MTV Gifhorn II.

Außerdem steigt Arminia Vechelde mit zwei Mannschaften in den Wettbewerb ein. Die „Erste“ spielt am Dienstag, 5. September (18 Uhr), beim Gifhorner Bezirksligisten JFV Kickers, die Reserve hat zwei Tage später ab 18.30 Uhr den Landesligisten MTV Gifhorn zu Gast.

C-Junioren

FC Schwülper – VfB Peine 0:2 (0:2). Tore: 0:1 Hannes Neubauer (16.), 0:2 Leys-Luan Salim (35.).

Christian Kraune ist zurück beim VfB Peine und übernimmt künftig die C-Junioren. Das erste Spiel ge­gen Bezirksligist FC Schwülper verlief direkt erfolgreich, „es muss aber höher ausgehen“, war sich der Trainer sicher – schließlich habe sich das Geschehen nur vor dem Tor der Gifhorner abgespielt. „Der Gegner hat uns nicht wirklich gefordert“, erklärt Kraune, der sich nun erst einmal mit seinem neuen Team zurechtfinden möchte.

In der zweiten Runde gastiert der VfB am Dienstag, 5. September, um 18 Uhr beim Bezirksligisten JSG Gifhorn Nord.

Germania Lamme – TSV Edemissen 3:5 (0:4). Tore: 0:1 Jan Vetter (9.), 0:2 Gustav Gerold (21.), 0:3 Jan Vetter (27.), 0:4 Jonah Konopatzki (35.+2), 0:5 Marlon Meyer (53.), 1:5 (61.), 2:5 (65.), 3:5 (70.+1).

Die Edemisser, die als Tabellenzweiter in den Bezirk aufgestiegen sind, zeigten eine überragende erste Hälfte, nach der sie mit 4:0 in Führung lagen. „Wir waren einfach überlegen und haben die Tore gemacht“, freute sich Trainer Rene Walter. Es folgte im zweiten Abschnitt sogar noch der fünfte Treffer, ehe sein Team plötzlich wie ausgewechselt wirkte. „Und im Bezirk geben die Gegner nicht so schnell auf“, erklärte Edemissens Coach in Anbetracht der drei Treffer, die Lamme im weiteren Verlauf noch erzielte. Doch es reichte für den TSV zum Weiterkommen.

In der zweiten Runde wartet mit Landesligist MTV Gifhorn ein ganz schöner Brocken auf den TSV Edemissen, der am Dienstag, 5. September, um 18 Uhr Gastgeber ist.

TSV Essinghausen – MTV Gifhorn 0:17 (0:7). Peines Kreispokalsieger hatte mit eines der schwierigsten Lose in der ersten Runde. Dem Landesliga-Vizemeister der abgelaufenen Saison unterlagen die aufopferungsvoll kämpfenden Essinghäuser letztlich mit 0:17.

Außerdem steigt Arminia Vechelde in der zweiten Runde in den Wettbewerb ein. Ob der Landesligist am Dienstag, 5. September, um 18 Uhr auf den Lehndorfer TSV oder den MTV Gifhorn II trifft, entscheidet sich am Mittwoch.

