„Nur“ vier Vechelder Chancen landen im Tor

Vecheldes Offensive wirbelt und wirbelt. In der Fußball-Bezirksliga 2 erspielte sich die Arminia gegen den MTV Salzdahlum eine Chance nach der anderen, setzte sich letztlich aber „nur“ mit 4:0 (1:0) gegen die Gäste aus dem Kreis Wolfenbüttel durch. Die Verwertung der vielen Möglichkeiten war das einzige Manko für Vechelder Coaches Dennis Pasemann.

Bis zum Führungstreffer von Sandy Woltjes in der 38. Minute hatte sich der Trainer so einige Chancen notiert. Zweimal schoss der spätere Torschütze aus der Drehung – beide Male bekam Salzdahlums Schlussmann Konstantin Täubert noch seinen Körper an den Ball. „Der Keeper war überragend, er hat sehr gut gehalten“, lobte der Vechelder Trainer. Später rutschte Woltjes bei einerHereingabe nur um Haaresbreite am Spielgerät vorbei. Zudem verfehlte sein Sturmpartner Marcel Reim zweimal jeweils nach Eckbällen am zweiten Pfosten das Tor. Erst danach erlöste Woltjes seine Mannschaft – mit seinem dritten Schuss aus der Drehung, den er unter die Latte nagelte, ließ er dem Salzdahlumer Keeper keine Chance.

Der Knoten war damit noch nicht geplatzt. In der zweiten Hälfte sei es gleich mit dem üblichen Chancenwucher weitergegangen, so Trainer Pasemann etwas genervt. Dieses Mal kam die Erlösung früher: Louis Oppermann stellte auf 2:0. Marcel Reim sorgte mit zwei Treffern – darunter ein Panenka-Elfmeter – für den Endstand. Dennoch: „Wenn wir das Spiel mit 9:0 gewinnen, darf sich niemand beschweren“, erklärte Pasemann.

Von Salzdahlums Offensive kam derweil kein einziger Abschluss auf Vecheldes Tor. „Weil wir sie nicht ins Spiel haben kommen lassen. Louis Oppermann und Jakob Dettmer haben den Ball toll laufen lassen – beide sind aktuell bei mir gesetzt“, lobte der Vechelder Trainer seine Doppel-Sechs.

Tore: 1:0 Sandy Woltjes (38.), 2:0 Louis Oppermann (56.), 3:0, 4:0 Marcel Reim (73./Elfmeter, 90.).

lev

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de