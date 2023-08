Lafferdes Pressing passt! SVT gewinnt in Wenden

Wenden. Viertes Spiel – zweiter Sieg! Der SV Teutonia Groß Lafferde hat seine Bilanz in der Fußball-Bezirksliga 2 mit dem 4:1 in Wenden ausgeglichen.

Der SV Teutonia Groß Lafferdehat einen wichtigen Sieg ge­gen das neue Schlusslicht der Fußball-Bezirksliga 2 gefeiert. Beim FC Wenden zeigte das Team von Trainer Thomas Mainka ein tolles Pressing, ließ sich auch nicht davon unterkriegen, dass ein Spieler mit dem Krankenwagen abgeholt werden musste und siegte mit 4:1 (2:0).

Die Teutonen hatten von Beginn an die Strippen in der Hand. Angeführt vom lautstarken Kapitän Tim Paul, der sein Team verbal immer wieder zu äußerst frühem Pressing antrieb, eroberten die Gäste viele Bälle. Der FC Wenden, der nach vier Spieltagen noch ohne Punkt da steht, kam mit dieser Aggressivität nicht klar und musste sich vor allem in der ersten halben Stunde dem Spiel der Gäste anpassen. Die Teutonia nutzte ihre Vorteile zu einer 2:0-Führung. Erst traf Lasgin Youssef (10.). Danach kam ein langer Ball von Paul Heinisch in der Spitze bei Tim Paul an. Der Stürmer zog ab – und obwohl Wendens Keeper noch am Ball dran war, trudelte das Spielgerät über die Torlinie (21.).

20-minütige Unterbrechung

Im Anschluss gab es eine etwa 20-minütige Unterbrechung. Teutonia-Verteidiger Torben Röcken spielte einen viel zu kurzen Rückpass und verletzte sich beim folgenden erfolgreichen Rettungsversuch. Weil dem Lafferder dabei nämlich die Kniescheibe rausgesprungen war, musste der Krankenwagen kommen. „Toi, toi, toi für ihn“, sagte Trainer Thomas Mainka nach dem Spiel und erklärte: „Ihm gilt mein besonderer Dank. Er hätte eigentlich bei seinem eigenen Umzug sein sollen, ist aber für uns eingesprungen.“ Schließlich war das Team in der Defensive nur dünn besetzt. Mit Eduard Rott musste ein Akteur aushilfsweise als Innenverteidiger auflaufen – Mainka attestierte ihm „eine sehr gute“ Leistung.

Als das Spiel wieder angepfiffen wurde, ging Kapitän Tim Paul ins Abwehrzentrum. Die Gäste – nun etwas aus dem Konzept gebracht – pressten immer noch gut, doch nun hatte auch der FC Wenden mal den Ball und hatte bis zum Seitenwechsel immerhin zwei Abschlüsse. Ei­ner ging an das Außennetz, der andere wurde abgeblockt.

„Wollten den Sieg für Torben holen“

In der Pause schwor Mainka seine Groß Lafferder noch einmal ein: „Wir wollten natürlich den Sieg für Torben holen.“ Doch zunächst gab es einen Rückschlag, als ein Wendener Freistoß von der Mittellinie an Freund und Feind vorbeiflog und im Tor landete (51.). Kevin Harms rückte die Verhältnisse wenig später mit einem seiner unnachahmlichen Solos wieder gerade – 3:1! Zwar kontrollierte in dieser zweiten Hälfte der FC Wenden das Spiel, er wusste mit seinem Ballbesitz aber nichts anzufangen. „Wir haben gut verteidigt“, berichtete Lafferdes Coach. Patrick Schmidt machte in der Nachspielzeit für die Teutonia den Deckel auf einen laut Mainka „immens wichtigen Sieg“ drauf.

Tore: 0:1 Lasgin Youssef (10.), 0:2 Tim Paul (21.), 1:2 (51.), 1:3 Kevin Harms (60.), 1:4 Patrick Schmidt (90.+3).

