Vallstedt verspielt 4:1-Führung, Titelverteidiger ist raus

Kreis Peine. Zwei Teams von Adler Handorf stehen im Achtelfinale. Ein wildes Hin und Her zwischen Bülten und Bosporus II geht am Ende an den SC.

Vor allem in der ersten Hälfte blockten die Vallstedter (in Grün) die Vorstöße des TSV Sonnenberg (in Blau: Fabian Müller) reihenweise ab.

Die wohl packendste Partie im Sechzehntelfinale des Volksbank-BraWo-Kreispokals der Fußballer fand wohl in Vallstedt statt. Die ortsansässigen Grün-Weißen führten zwischenzeitlich sogar schon mit 4:1 gegen den defensivschwachen Bezirksliga-Absteiger TSV Sonnenberg, verpassten letztlich aber den Einzug in die nächste Runde im Elfmeterschießen. Außerdem musste der Titelverteidiger bereits in dieser ersten Runde die Segel streichen: Der TSV Wipshausen unterlag dem Kreisliga-Konkurrenten Viktoria Woltwiesche mit 3:1.

Grün-Weiß Vallstedt – TSV Sonnenberg 7:9 n. E. (5:5, 3:1). Tore: 1:0 Gschwend (3.), 1:1 Fr. Falb (4.), 2:1 Walther (5.), 3:1, 4:1 Rudi (32., 55.), 4:2 Fr. Falb (57.), 4:3 Müller (65., Elfmeter), 4:4 Seitz (82.), 4:5 Fr. Falb (86.), 5:5 Leo (90.+7).

Es war eine wilde Anfangsphase: Den frühen Treffer der Hausherren beantwortete Sonnenberg. Durchei­nen krassen Abwehrfehler geriet der Favorit aber wieder in Rückstand. Bis kurz nach der Pause wuchs er sogar auf 1:4 an, weil die Sonnenberger in der Offensive einfach kein Durchkommen fanden. Angeführt von Dreifach-Torschütze Frederik Falb gelang den Gästen aber die Aufholjagd, die durch den vermeintlichen fünften Treffer der Vallstedter jäh hätte gestoppt werden können. Der Schiedsrichter – der keine Unterstützung von Linienrichtern hatte – entschied aber fälschlicherweise auf Abseits. Nur wenige Augenblicke später winkte er eine ähnliche Situation auf der anderen Seite durch, die Sonnenberg den 4:4-Ausgleich bescherte. Nach zwei weiteren Treffern ging es in das Elfmeterschießen, in dem die Vallstedter zweimal vergaben. Im Achtelfinale trifft Sonnenberg dann auf den SV Lengede II.

SV Viktoria Woltwiesche – TSV Wipshausen 3:1 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 Da. Peschelt (23., 45.), 3:0 Sevimli (70.), 3:1 Bagus (82.).

Woltwiesche hat sich für die Pleite im vergangenen Jahr revanchiert und den doppelten Titelverteidiger aus dem Wettbewerb geworfen. „Wir standen sehr kompakt und haben ein gutes Mittelfeldpressing gespielt. Auf die langen Bälle von Wipshausen waren wir gut eingestellt“, erklärte der Viktoria-Trainer Sebastian Pasemann. Und dann schlugen die Hausherren den Kreisliga-Aufsteiger mit seinen eigenen Mitteln. „Immer, wenn wir lang gespielt haben, wurde es auch gefährlich“, berichtete der Coach und fügte an: „So sind dann auch unsere Tore gefallen.“ In der nächsten Runde wartet Fortuna Oberg.

Fortuna Oberg – Arminia Vechelde II 2:0 (0:0). Tore: 1:0, 2:0 Rotmann (57., 67.).

Vier Tage vor dem Pokalspiel un­terlagen die Vechelder den Obergern in der Kreisliga deutlich mit 0:6, kassierten dabei vier Gegentreffer in den ersten 14 Minuten. Nun hielt die Arminia-Reserve die gesamte erste Halbzeit hinten dicht, musste sich nach einem Doppelpack von Roma Rotmann aber doch geschlagen geben.

TSV Eixe – SV Lengede III 5:3 n. E. (2:2, 1:1). Tore: 1:0 M. Ewald (17.), 1:1 Didzoleit (45.), 1:2 Runge (54.), 2:2 M. Ewald (90.+4).

Auch die Eixer und Lengedes Dritte hatten sich erst kürzlich zum Punktspiel getroffen. Nach dem 2:0-Sieg der Eixer in der 1. Kreisklasse sah nun lange der Gegner wie der Sieger aus. Doch Maurice Ewald, der schon die 1:0-Führung besorgt hatte, rettete sein Team in der Nachspielzeit noch ins Elfmeterschießen – und das entschieden die Eixer für sich.

SG Gr. Gleidingen/Sonnenberg – Takva Peine 0:4 (0:2). Tore: 0:1, 0:2 Y. Sincar (32., 41.), 0:3 Hasan (80.), 0:4 Y. Sincar (81.).

Gegen die neugegründete SG hatte Takva Peine auch Dank des Drei­erpacks von Yehia Sincar keine großen Probleme. Als nächstes wartet das Kräftemessen mit dem TSV Eixe.

Takva Peine II – TSV Edemissen 0:14 (0:6). Tore: 0:1 Meti (8.), 0:2 Düsterhöf (9.), 0:3, 0:4 Meti (21., 22. Elfmeter), 0:5 Altrock (28.), 0:6 Meti (29.), 0:7 Paul (50.), 0:8 Mass (51.), 0:9 Paul (56.), 0:10 Yaso (57.), 0:11 Paul (60.), 0:12 Yaso (62.), 0:13, 0:14 Meti (71., 90.).

Sechs der 14 Treffer gehen auf das Konto von Edemissens Harewan Jaso Meti. In der nächsten Runde wird es dann schwieriger für den Kreisligisten, wenn er bei den Adlern Handorf zu Gast ist.

TSV Rietze/Alvesse – TSV Adler Handorf 0:9 (0:5). Tore: 0:1 Ohmes (11.), 0:2 Ramp (21.), 0:3 (32.), 0:4, 0:5 Ramp (45.+1, 45.+3), 0:6 Heinert (59.), 0:7, 0:8 Janeck (75. Elfmeter, 83.), 0:9 Letizia (90.).

Das Topteam aus der 1. Kreisklasse setzte sich souverän durch und gewann im hohen Peiner Norden deutlich mit 9:0.

Germania Blumenhagen – Adler Handorf II 1:2 (1:2). Tore: 1:0 Lan­geheine (18., Elfmeter), 1:1 Schilling (25.), 1:2 Oppermann (39.). Besonderes: Rote Karte für beide Teams (44.)

Etwas überraschend setzte sich die Adler-Reserve, die gerade erst in die 2. Kreisklasse aufgestiegen ist, gegen die Blumenhagener durch. Alle Tore fielen bereits in der ersten Hälfte.

SSV Stederdorf – TSV Essinghausen 0:5 (0:2). Tore: 0:1 U. Demir (24.), 0:2, 0:3 A. Bytyqi (38., 47.), 0:4 Bock (77.), 0:5 Brandt (89.).

Gegen den strauchelnden Kreisliga-Absteiger aus Stederdorf ließen die Essinghausener gar nichts anbrennen. Als nächstes tritt das Team bei Handorfs Reserve an.

Bosporus Peine II – Bültener SC 4:5 (2:3). Tore: 0:1 Du. Krenge (15.), 1:1 Kamberi (19.), 2:1 Urfa (22.), 2:2 Capitango (26.), 2:3 Reinelt (30.), 3:3 Ramadanovic (50.), 4:3 Kamberi (54.), 4:4 Du. Krenge (63.), 4:5 Reinelt (75.).

Ein wildes Hin und Her gab es in dieser Begegnung. Die Bosporus-Reserve drehte das frühe 0:1 in eine eigene Führung, geriet bis zur Pause wieder in Rückstand und riss das Geschehen im zweiten Abschnitt wieder an sich. Das letzte Wort hatten allerdings die Bültener. Dusty Krenge und Christopher Reinelt drehten den Spielstand ein letztes Mal und schossen den BSC in das Achtelfinale.

SSV Plockhorst – TSV Clauen/Soßmar 0:1 (0:1). Tor: Kuhnt (10.).

Bereits in der zehnten Minute fiel der einzige Treffer dieser Partie: Damit schoss Lukas Kuhnt sein Team in die nächste Runde, in der es auf den Bültener SC aus der 1. Kreisklasse trifft.

TuS Bierbergen – SG Rosenthal/Schwicheldt 7:0 (1:0). Tore: 1:0 Seemann (32.), 2:0, 3:0 Laßmann (58., 62.), 4:0, 5:0 Dünow (66., 76.), 6:0 Seemann (84.), 7:0 Böttcher (89., Elfmeter).

Deutlich war der Sieg der Bierbergener gegen den Staffelkonkurrenten. Im Achtelfinale wartet die VT Union Groß Ilsede oder die SG Klein/Groß Ilsede auf den TuS.

TSV Denstorf – TSV Marathon Peine 9:0 (4:0). Tore: 1:0 Sug (15.), 2:0 Eilhardt (43.), 3:0 Wilke (45.+2), 4:0 Lüddecke (45.+3), 5:0, 6:0 T. Thomalla (54., 61.), 7:0 Biedermann (74.), 8:0 Jasper (74.), 9:0 Eilhardt (80.).

Den klassenhöheren TSV Marathon fertigten die starken Denstorfer förmlich ab. Der Gegner für das Achtelfinale steht derweil noch nicht fest.

