Gadenstedter Leichtathlet holt Bronze bei der „Deutschen“

Der Leichtathlet Eckhard Leistner hat sein Ziel bei den deutschen Meisterschaften der Senioren erreicht! Der Gadenstedter schaffte in der Altersklasse M70 den Sprung auf das Treppchen und errang im 100-Meter-Sprint immerhin die Bronzemedaille.

Leichtathlet des SV Anker Gadenstedt trotzt den schwierigen Bedingungen

Für den Abteilungsleiter beim SV Anker Gadenstedt stellte der Wettkampf in Mönchengladbach (Nordrhein-Westfalen) das Saisonhighlight dar. Der erste Wettkampftag bot mit Regen und sehr schwüler Luft nicht die besten Bedingungen für einen Sprint. Dennoch reichten die 14,11 Sekunden für den dritten Platz unter fünf Startern.

Auf diesem Erfolg ruhte sich der Abteilungsleiter des SV Anker allerdings nicht aus. Am Folgetag startete er noch über die doppelte Distanz und landete in 28,81 Sekunden auf dem guten fünften Platz unter neun Teilnehmern. Somit krönte ein erfolgreiches Wochenende die Wettkampfsaison von Eckhard Leistner. Beide Rennen gewann mit Rudolf König (12,95 und 27,10 Sekunden) übrigens ein Akteur aus Thüringen, der bereits Europa- und Vize-Weltmeister bei den Senioren war.

Zwei Starter des MTV Vechelde dabei

In Mönchengladbach traten zwei weitere Starter aus dem Kreis Peine an, jeweils für den MTV Vechelde. Jens Kuszynski beendete in der Altersklasse 50 den 100-Meter-Sprint in 13,23 Sekunden auf dem neunten Platz unter 11 Teilnehmern und die 200 Meter in 26,77 Sekunden auf Rang 6 von 10. Sieger war jeweils Gene Allen (TV 1909 Dietenhofen, Bayern) in 12,11 und 24,74 Sekunden. Über die volle Stadionrunde (400 Meter) musste sich der Vechelder in 60,17 Sekunden mit Rang 5 von 6 zufrieden geben. Mit seinem Ergebnis lag er gut fünfeinhalb Sekunden hinter dem Sieger.

Kuszynskis Vereinskollegin Claudia Bischoff beendete den 1500-Meter-Lauf in 7:02,13 Minuten auf dem achten und letzten Platz in der Altersklasse 55.

