Vöhrum macht aus einem 0:2 ein 2:2 und verliert am Ende 2:5

Gegen den Landesliga-Absteiger BSC Acosta boten die Fußballer des TSV Arminia Vöhrum ei­ne gute Leistung, hatten das Spiel in der Bezirksliga 2 vor der Pause sogar in der Hand. Weil die Peiner im zweiten Abschnitt aber zu unkonzentriert agierten, setzten sich die Braunschweiger souverän mit 5:2 (2:2) durch und feierten den dritten Saisonsieg im dritten Spiel.

Vöhrums Trainer Kaub nutzt Trinkpause, um seine Mannschaft wachzurütteln

In den ersten 20 Minuten nahmen die Hausherren nur wenig am Geschehen teil und gerieten folgerichtig mit 0:2 in Rückstand. „Ich habe dann in der Trinkpause gesagt, dass wir dranbleiben müssen. Wenn wir träfen, würde Acosta ins Grübeln kommen – und so kam es dann auch. Die letzten 20 Minuten der ersten Hälfte gehörten uns“, freute sich Arminia-Trainer Helmut Kaub. Allerdings fiel der Anschlusstreffer seines Teams erst in der 43. Minute. Der schnelle Lukas Nensel bekam einen Steckpass von Marvin Janke und verkürzte. Nur eine Minute später führte ein fast haargenaue Kopie des Spielzugs – dieses Mal chippte Janke den Ball über die Braunschweiger Abwehr hinweg – zum Ausgleich (44.). „Dauert die erste Hälfte noch fünf Minuten länger, dann können wir vielleicht mit einer Führung in die Pause gehen“, war Trainer Kaub überzeugt. Acosta habe in dieser Phase deutliche Probleme gehabt.

Kurz nach der Pause geht der BSC Acosta wieder in Führung

Der Absteiger rettete sich aber in die Kabine und lenkte das Spiel im zweiten Abschnitt schnell wieder in die richtigen Bahnen. „Unser Plan war es, die ersten 15 Minuten schadlos zu überstehen. Das war dann aber schnell hinfällig“, sagt Kaub angesichts des Gegentreffers in der 47. Minute. Mit einer Einzelaktion machten die Gäste in der 70. Minute quasi den Deckel drauf und erhöhten sogar noch auf 5:2.

Tore: 0:1 Ole Heinsohn (13.), 0:2 Noel Schweighardt (22.), 1:2, 2:2 Lukas Nensel (43., 44.), 2:3 Ole Schene (47.), 2:4 Noel Schweighardt (70.), 2:5 Lars Hasselbach (74.).

