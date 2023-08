Wipshausen verkauft sich teuer, scheitert aber am KSV Vahdet

Wipshausen. Der TSV vergibt beim 0:2 gegen Salzgitter in der zweiten Hälfte mehrere Chancen auf den Ausgleich und scheidet in Runde 2 aus.

Wipshausens Melvin Witte (Nummer 10) scheiterte gleich mehrfach an Vahdet-Schlussmann Andreas Pogrzeba (in Grün).

Die Bezirkspokalreise von Fußball-Kreisligist TSV Wipshausen endete am Mittwochabend in der zweiten Runde. Gegen den KSV Vahdet Salzgitter aus der Bezirksliga stand am Ende ein 0:2 (0:1) auf der Anzeigetafel. Die zweite Pokalüberraschung nach dem 2:1 über den Bezirksligisten FC Rautheim in Runde 1 blieb also aus.

Zum Spiel: 20 Minuten lang tat sich nichts in Wipshausen. Der Bezirksligist aus Salzgitter hatte zwar deutlich mehr Spielanteile, kam gegen den defensiv gut organisierten Kreisligisten aber zu keinem gefährlichen Abschluss. Ein Schuss von Dogukan Baloglu (20. Minute) an den Außenpfosten war dann das erste Warnsignal der Gäste.

Witte fehlt ein halber Schritt, Kocabey bringt Vahdet in Führung

Nun nahm die Partie mehr Fahrt auf: Wipshausens Melvin Witte (23.) fehlte bei seiner Chance lediglich ein halber Schritt – Vahdet-Keeper Andreas Pogrzeba bereinigte die Situation. Und dann ging es auf der Gegenseite mal schnell in die Tiefe statt nur in die Breite: Hüseyin Demir schickte Hamza Kocabey sehenswert auf die Reise, der Vahdet-Angreifer behielt kühlen Kopf und schob zur verdienten 1:0-Führung (26.) ein, die gleichzeitig auch den Pausenstand bedeutete.

An den Kräfteverhältnissen änderte sich auch nach Wiederanpfiff zunächst nichts. Vahdet kontrollierte das Geschehen, verpasste es durch Kocabey aber, das 2:0 nachzulegen (57.). Wie aus dem Nichts bot sich Wipshausen dann in Minute 68 die Riesenchance zum Ausgleich: Ein Rückpass landete genau in den Füßen von Hendrik Filbrandt, der das Leder aber weit am langen Eck vorbeischob.

Kein Strafstoß für Wipshausen, Vahdet macht den Deckel drauf

In der Schlussviertelstunde mussten die Gäste noch zwei weitere brenzlige Situationen überstehen: Einen abgefälschten Schuss von Witte (78.) parierte Pogrzeba stark. Keine 60 Sekunden später forderten die Hausherren vergebens Strafstoß, als Filbrandt zu Fall gebracht worden war. Den Deckel drauf machte dann Ali Elibol (90.) mit einem Volleyschuss zum 2:0-Endstand für Salzgitter.

TSV-Trainer Andreas Laurer war zufrieden mit der Leistung seines Teams: „Wir haben vor allem in der ersten Hälfte sehr gut verteidigt, das Gegentor war einfach nicht zu verhindern. Das war super gespielt. Ansonsten können wir hier mit breiter Brust vom Feld gehen und nehmen sehr viel Motivation für die Liga mit.“ Wenn seine Mannschaft in der Schlussphase eine der Chancen genutzt hätte, hätte es sogar noch einmal spannend werden können, merkte Laurer an.

Tore: 0:1 Kocabey (26.), 0:2 Elibol (90.).

