Mit Köpfchen und Glück: Der SV Lengede (in Rot) zog durch einen 2:0-Erfolg beim SV Arminia Vechelde ins Finale des Härke-Pokals ein.

Fußball, Härke-Pokal Arminen sind das bessere Team, scheitern aber an Lengede

Der Favorit wankte, fiel aber nicht: Titelverteidiger SV Lengede steht erneut im Endspiel um den Härke-Pokal. Im Halbfinale setzte sich der Fußball-Landesligist nach 90 spannenden Minuten mit 2:0 (0:0) beim Bezirksligisten SV Arminia Vechelde durch und trifft nun im Finale auf den TSV RW Schwicheldt.

Lengedes Dominik Franke: Die bessere Mannschaft ist heute ausgeschieden

„Wir sind unglücklich ausgeschieden. Wir haben eine super Leistung abgeliefert, aber leider Chancen ohne Ende verballert“, stellte ein merklich enttäuschter Dennis Pasemann fest. Und Vecheldes Coach schob mit Blick auf Lengedes Routinier hinzu: „Wenn ein Dominik Franke zu mir sagt, heute ist die bessere Mannschaft ausgeschieden, dann sagt das alles. Das war schon bitter für uns.“

Im ersten Durchgang waren die Gastgeber noch darauf aus, „die Räume zuzuhalten“ und über Konter zum Erfolg zu kommen. Und beim Lattenschuss von Marius Wolff fehlte nicht viel zur Führung für den Außenseiter, der selbst defensiv nicht viel anbot. „Aus meiner Sicht war es in der ersten Halbzeit insgesamt kein gutes Spiel“, befand Lengedes Trainer Dennis Kleinschmidt. „Vechelde hat robust dagegengehalten und das Derby früher angenommen.“

Vechelde nutzt die Chancen nicht – kriegen dann ein Eigentor und einen Konter

Nach dem Seitenwechsel wurden die Arminen dann selbst etwas mutiger, überzeugten „fußballerisch und kämpferisch“, so ihr Trainer. „Es war ein offenes Spiel. Aber wir haben uns eben mehr Chancen erspielt“, konstatierte Pasemann, der weitere Hochkaräter durch Marius Wolff (2) und Levent Utangac aufzählte.

Der Landesligist aus Lengede machte dagegen aus wenig viel an diesem Abend – und ging nach 72 Minuten durch ein Eigentor in Führung. „Dann haben wir das Derby erst so richtig angenommen“, meinte Coach Kleinschmidt, der auch haderte: „Nach der Führung hätten wir früher den Sack zumachen müssen.“

Der Titelverteidiger vergab allerdings seine Konterchancen, so dass es bis weit in die Nachspielzeit spannend blieb. Nach einem Eckstoß, bei dem die Vechelder komplett aufgerückt waren, besorgte Eren Kocak per Konter den Treffer zum 2:0 (90.+5) und besiegelte damit den erneuten Finaleinzug der Lengeder.

Tore: 0:1 Eigentor (72.), 0:2 Kocak (90.+5).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de