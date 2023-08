Der SV Teutonia Groß Lafferde (in Blau) musste sich mit 2:5 geschlagen geben.

Fußball-Bezirksliga Groß Lafferde lässt in Rautheim zu viel liegen

Vergangene Woche zeigten sich die Bezirksliga-Fußballer des SV Teutonia Groß Lafferde noch eiskalt, gewannen mit 7:1 gegen die FSV Schöningen II. Gegen den FC Rautheim ließen die Groß Lafferder nun aber beste Chancen ungenutzt, wodurch sie letztendlich eine 2:5 (1:2)-Niederlage hinnehmen mussten.

Zu Spielbeginn sah es noch gut aus. In der 3. Minute wurde eine Flanke von Patrick Schmidt immer länger und länger – letztendlich landete sie im Tor, das frühe 1:0. Doch Rautheim antwortete schnell, Björn Salgmann glich nur drei Minuten später aus. „Da haben wir gepennt und waren immer einen Schritt zu spät“, ärgerte sich SV-Trainer Thomas Mainka. „Auch beim zweiten und dritten Gegentor stellen wir uns nicht gut an.“

Chancen auf beiden Seiten, Rautheim macht die Bälle aber rein

Die Zuschauer sahen zahlreiche Chancen auf beiden Seiten, doch die Gäste ließen sie meist ungenutzt. Schmidt gelang nach einer guten Stunde zwar der Anschlusstreffer, zu mehr reichte es allerdings nicht mehr. „Wir haben alles nach vorne geworfen, aber Rautheim hat es geschickt verteidigt.“ In der Nachspielzeit machte der FC per Doppelschlag alles klar. „Uns hat die letzte Konsequenz einfach gefehlt. Es war eigentlich ein Punkt drin, aber wir haben die Chancen einfach nicht genutzt. Dementsprechend haben wir uns die Niederlage selbst zuzuschreiben“, so Mainka.

Tore: 0:1 Schmidt (3.), 1:1, 2:1, 3:1 Salgmann (6., 29., 51.), 3:2 Schmidt (61.), 4:2, 5:2 Seikowsky (90.+1, 90.+3).

