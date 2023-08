Eintracht ist eine Nummer zu groß für den SVL

Auch nach dem zweiten Spieltag bleiben sie ohne etwas Zählbares: Die Landesliga-Fußballer des SV Lengede mussten gegen den Titelaspiranten Eintracht Braunschweig U23 eine 2:5 (1:2)-Niederlage hinnehmen. Obwohl die Pleite verdient war, konnte SVL-Coach Dennis Kleinschmidt dem Ganzen auch etwas Positives abgewinnen.

Kurioses Eigentor bringt den SV Lengede überraschend in Führung

Die Partie startete aus Sicht der Hausherren, die am ersten Spieltag bei Aufsteiger Bleckenstedt 0:3 verloren hatten, nicht optimal. Die Gäste aus der Löwenstadt drängten die Lengeder tief in die eigene Hälfte und verschafften sich mit guten Spielverlagerungen immer wieder Platz. „Das hat unser Gegner schon richtig gut gemacht“, gab auch Kleinschmidt zu. Dennoch war es sein Team, das nach einer guten Viertelstunde plötzlich in Führung lag. Braunschweigs Keeper Justin Duda trat bei einem Rückpass über den Ball, der im Tor landete. „Eine glückliche Führung für uns“, meinte Kleinschmidt im Nachhinein.

Die Gäste ließen sich von ihrem Fehler allerdings nicht irritieren, sie gaben weiter Gas. Und nur wenig später vollendete Christian Ebeling einen Braunschweiger Angriff zum 1:1 (24.). Kurz vor dem Seitenwechsel war es dann Rami Zouaoui, der den Ball tief in der Hälfte der Hausherren gewann und zur Braunschweiger Führung traf (43.).

Folchmanns Anschlusstreffer bringt nur kurz Hoffnung

Nach dem Seitenwechsel ging es ähnlich weiter, die Eintracht machte das Spiel und Lengede versuchte dagegenzuhalten. Dies gelang nur bedingt, denn die Gäste legten zwei weitere Treffer nach. Die Partie schien eine Viertelstunde vor Schluss beim Stand von 1:4 bereits entschieden. „Aber die Jungs haben gekämpft und weitergemacht“, erklärte Kleinschmidt. Justin Folchmann ließ mit dem 2:4 in Minute 79 noch einmal etwas Hoffnung aufkommen. „Wir hatten sogar die Chance auf den Anschlusstreffer, haben sie aber nicht genutzt“, so Kleinschmidt. So setzten die Gäste in der Nachspielzeit mit ihrem fünften Treffer den Deckel auf die Partie.

„Wir haben zu einfache Tore kassiert“, meinte Dennis Kleinschmidt, der trotzdem nicht komplett unzufrieden war. „Die Jungs haben bis zum Ende alles gegeben. Wir müssen das Positive mitnehmen.“

SVL: Makiela – Probst, Karger, Toprak (63. Folchmann), Podleska, Kocak (63. Pampuch), Burkutean, Lemke (86. Ibe), Bahlo, Chehab (52. Meinecke), Fassa (86. Führmann).

Tore: 1:0 Eigentor Duda (16.), 1:1 Ebeling (24.), 1:2 Zouaoui (43.), 1:3 Ebeling (58.), 1:4 Franke (75.), 2:4 Folchmann (79.), 2:5 Zouaoui (90.+3).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de