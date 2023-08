Kreisligisten bleiben im Pokal zweimal unter sich

Gleich zwei Kreisliga-Duelle gibt es in der ersten Runde des Fußball-Kreispokals – das ergab die Auslosung, die Spielausschuss-Vorsitzender Friedhelm Bronn nun im Sportheim in Oberg vornahm. Doch während der TuS Fortuna Oberg mit dem SV Arminia Vechelde II seinen Gegner bereits kennt, muss sich der TSV Wipshausen noch ein wenig in Geduld üben.

Sicher ist: Der Aufsteiger muss auswärts ran und tritt beim Sieger der Begegnung SV Viktoria Woltwiesche gegen VfL Woltorf an. Die beiden Kreisligisten standen sich am Mittwochabend (bei Redaktionsschluss noch nicht beendet) in der letzten Partie der Qualifikationsrunde gegenüber. Seinen Gastgeber kennt auch Kreisligist VfB Peine noch nicht: Der Traditionsverein tritt entweder beim SV Anker Gadenstedt oder beim FC Germania Barbecke an – die Begegnung war bekanntlich abgebrochen worden (wir berichteten). Wie diese gewertet wird, darüber wird das Sportgericht entscheiden müssen.

Ausgetragen wird die erste Runde im Volksbank BraWo-Pokal am Donnerstag, 24. August, von 18.30 Uhr an. Die zweite Runde steigt dann erst am 11. April 2024 (18.30 Uhr), ehe im Zwei-Wochen-Rhythmus (25. April, 9. Mai) die beiden Teilnehmer am Endspiel (15. Juni) ermittelt werden.

Die erste Kreispokal-Runde auf einen Blick

Sieger Viktoria Woltwiesche/VfL Woltorf – TSV Wipshausen

TuS Fortuna Oberg – SV Arminia Vechelde II

SV Lengede II – TSV Eintracht Dungelbeck

SV Grün-Weiß Vallstedt – TSV Sonnenberg

TSV Eixe – SV Lengede III

SG Groß Gleidingen – Takva Peine

TSV Rietze-Alvesse – TSV Adler Handorf

Takva Peine II – TSV Eintracht Edemissen

SV Germania Blumenhagen – TSV Adler Handorf II

SSV Stederdorf – TSV Eintracht Essinghausen

SV Bosporus Peine II – BSC Bülten

SSV Plockhorst – TSV Clauen/Soßmar

SG Klein Ilsede/Groß Ilsede – VT Union Groß Ilsede

TuS Bierbergen – SG Rosenthal/Schwicheldt

Sieger SV Anker Gadenstedt/Germania Barbecke – VfB Peine

TSV Denstorf – TSV Marathon Peine DJK

