1:3 – Arminia unter Wert geschlagen

„Ein Punkt wäre definitiv drin gewesen“, sagte Helmut Kaub, Trainer des TSV Arminia Vöhrum, nach der 1:3 (1:2)-Niederlage im Auftaktspiel der Fußball-Bezirksliga bei der SV Lauingen Bornum. Seine Mannschaft hatte sich gut verkauft, „in den entscheidenden Situationen war der Gegner aber etwas cleverer“, räumte Kaub ein.

Für beide Teams galt zunächst: Die Offensive war munter, die Defensive noch nicht so sehr. Schon in Minute 3 gerieten die Vöhrumer in Rückstand. Nach einem Eckball hatte Lauingens Andre Thielecke zu viel Raum und traf per Fallrückzieher. Kurz darauf scheiterte auf der Gegenseite Kilian Timpe an der Latte (5.), ehe Tobias Zelder im Zentrum aus 18 Metern unbedrängt zum 1:1 abziehen konnte (14.).

In der Folge wurde die Partie ruhiger, die Arminen liefen die Räume geschickt zu, lauerten auf Nadelstiche. Einen solchen setzten kurz vor der Pause jedoch die Gastgeber. Vöhrums Torwart Bastian Warmuth vereitelte zunächst noch eine Lauinger Großchance, im Nachsetzen war aber Raphael Spilker zur Stelle (41.). „Die zweiten Bälle waren heute so ein bisschen unser Manko“, erklärte Kaub, dessen Team nach dem Seitenwechsel das aktivere war. Klare Abschlüsse gab es aber kaum. „Im letzten Drittel fehlte uns etwas die Präzision“, sagte der Coach der Vöhrumer, die bis zuletzt alles probierten. Ein Treffer gelang aber nur noch den Hausherren.

Tore: 1:0 Thielecke (3.), 1:1 Zelder (14.), 2:1 Spilker (41.), 3:1 Evers (73.).

jse

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de