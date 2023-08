0:3 beim Aufsteiger – SVL vergeigt Saisonstart

Die Aggressivität, die Lengedes Sascha Podleska (in Rot) in dieser Szene gegen seinen Bleckenstedter Gegenspieler an den Tag legt, fehlte über die kompletten 90 Minuten fast durchgehend.

Der SV Lengede hat einen klassischen Fehlstart in die neue Saison in der Fußball-Landesliga hingelegt. Beim Aufsteiger Germania Bleckenstedt hieß es am Ende 0:3 (0:2) aus Sicht der Gäste.

Ausgerechnet Jatta bringt Lengede ins Hintertreffen

Der SVL kam in der ersten Halbzeit gar nicht richtig in die Partie und zeigte keine Lösungen gegen das hohe Pressing der Gastgeber. Der Aufsteiger präsentierte sich von Beginn an hellwach und lag bereits nach einer Viertelstunde mit 2:0 in Front. Dabei fiel das Tor zum 1:0 unter die Kategorie „ausgerechnet“. Denn Abwehrspieler Lamin Jatta – vor der Saison aus Lengede nach Bleckenstedt gewechselt – verwertete eine Flanke mustergültig. Auch beim 2:0 durch Bleckenstedts Topstürmer Rico Frank (55 Tore in der Vorsaison) hatte Patrick Makiela im SVL-Tor keine Abwehrchance. Der Ball landete aus spitzem Winkel im Kasten.

Zu allem Überfluss musste nach einer halben Stunde auch noch Mittelfeldmann Samer Mustapha verletzungsbedingt vom Platz. Er wurde durch Dominic Bahlo ersetzt. Erst danach kamen die Gäste besser ins Spiel, verpassten es in den letzten Minuten der ersten Halbzeit jedoch, sich nennenswerte Chancen zu erspielen. Insgesamt ein schwacher Auftritt des etablierten Landesligisten beim Neuling bis dahin.

Folchmann verpasst Anschlusstreffer

Das änderte sich mit dem Seitenwechsel. Lengede kam mit sehr viel Schwung aus der Kabine und hatte durch Justin Folchmann nach fünf Minuten bereits eine gute Chance auf den Anschluss. „Fällt das 1:2, holen wir hier mindestens einen Punkt, davon bin ich überzeugt“, sagte SVL-Coach Dennis Kleinschmidt nach der Partie. Doch das Tor der Bleckenstedter schien wie vernagelt. Beste Möglichkeiten durch Michele Fassa, Maximilian Meinecke und erneut Folchmann blieben allesamt ungenutzt. Und so kam es, wie es kommen musste: Bleckenstedts Stürmer Thomas Sonntag machte in der 78. Minute seinem Namen alle Ehre und versenkte dem Ball zum 3:0 im Winkel.

„Ich kann meiner Mannschaft eigentlich nur zwei Dinge vorwerfen: die mangelnde Chancenverwertung in der zweiten Hälfte und die fehlende Aggressivität über die kompletten 90 Minuten“, so Kleinschmidt.

SV Lengede: Makiela – Probst, Karger, Lemke, Gatermann (74. Erbrecht) – Podleska, Burkutean (46. Kaba), Mustapha (29. Bahlo), Meinecke (64. Pampuch) –

Folchmann (82. Kocak), Fassa.

Tore: 1:0 Jatta (6.), 2:0 Frank (14.), 3:0 Sonntag (78.).

