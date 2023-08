5:3 nach 1:3 – Schwicheldt dreht richtig auf

Die Halbfinal-Partien im Härke-Pokal stehen: Der SV Lengede fordert am Mittwoch, 16. August, den SV Arminia Vechelde. Die Lengeder Fußballer setzten sich knapp in Wipshausen durch, die Vechelder gewannen derweil deutlich in Essinghausen. Rot-Weiß Schwicheldt und der TSV Wendezelle bestreiten zeitgleich das zweite Halbfinale.

TSV Wipshausen – SV Lengede 1:2 (1:0). Tore: 1:0 Müller (34.), 1:1 Fassa (75.), 1:2 Probst (80.).

Am vergangenen Wochenende hatte der TSV Wipshausen im Bezirkspokal noch für die große Überraschung gesorgt, als er den Bezirksligisten FC Rautheim mit 2:1 aus dem Wettbewerb warf. Auch gegen den Landesligisten Lengede schnupperte der TSV an der Sensation. Alexander Müller bescherte Wipshausen die Führung, die bis weit hinein in die zweite Halbzeit Bestand hatte. Erst eine Viertelstunde vor dem Abpfiff erzielte Michele Fassa per Strafstoß den Ausgleich. Ole Probst legte fünf Minuten später nach und sicherte dem Favoriten den Halbfinal-Einzug.

TSV Essinghausen – Arminia Vechelde 0:5 (0:3). Tore: 0:1 Henn (6.), 0:2 Dettmer (20.), 0:3, 0:4 Henn (31., 55.), 0:5 Wolff (76.).

Deutlich wurde es dagegen in Essinghausen. Der Bezirksligist aus Vechelde sorgte schon in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse. Jonas Henn traf in der 6. Minute zum 1:0 – und machte im weiteren Verlauf noch einen Dreierpack daraus.

Rot-Weiß Schwicheldt – Arminia Vöhrum 5:3 (1:3). Tore: 0:1 Milicevic (7.), 1:1 Schrader (30.), 1:2 Janke (35.), 1:3 Bytyqi (45.), 2:3 Schrader (62.), 3:3 Taraschewski (80.), 4:3 Bacaksiz (90.), 5:3 Schrader (90.+2).

Im Duell der Bezirksligisten bewies Schwicheldt Moral, drehte einen 1:3-Pausenrückstand in einen 5:3-Sieg. „Wir waren in der ersten Hälfte nicht schlecht, aber Vöhrum war einfach besser“, sagte Rot-Weiß-Kapitän René Rieger. „Nach der Pause haben wir aber den Kampf angenommen, die Jungs haben richtig Dampf gemacht und die Tore schön herausgespielt.“ Zehn Minuten vor dem Ende gelang Schwicheldt der Ausgleich, „das hat uns aber nicht gereicht. Wir haben alles auf eine Karte gesetzt und uns dafür belohnt“, bilanzierte Rieger.

VfB Peine – TSV Wendezelle 1:2 (1:1). Tore: 1:0 Eser (33.), 1:1 Kamp (39.), 1:2 Balke (49.).

Beim Kreisligisten hatte Wendezelle einige Probleme, geriet nach etwas mehr als einer halben Stunde sogar in Rückstand. Durch Tore kurz vor und nach der Halbzeitpause setzte sich der Favorit aber doch noch durch.

lüp/wit

