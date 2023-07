Starker Auftritt endet für Schwicheldt mit dem Pokal-Aus

Sie zeigten eine starke Leistung, belohnten sich mit dem späten Ausgleich. Doch am Ende schieden die Fußballer des TSV Rot-Weiß Schwicheldt aus dem Bezirkspokal aus. Gegen den Landesliga-Absteiger BSC Acosta verlor der Bezirksliga-Aufsteiger mit 4:6 (1:1, 0:1) nach Elfmeterschießen.

Die Hausherren hatten im Vorfeld mit großen personellen Problemen zu kämpfen gehabt, neben Trainer Tobias Dreyer weilen auch zahlreiche Akteure noch im Urlaub. „Wir hatten drei Auswechselspieler dabei, zwei von ihnen waren Torhüter“, berichtete TSV-Kapitän René Rieger. Das hielt die Rot-Weißen jedoch nicht davon ab, den Zuschauern ein unterhaltsames Spiel zu bieten. „Es gab auf beiden Seiten einige Torchancen“, erklärte Rieger. Diese blieben zunächst ungenutzt, kurz vor der Halbzeit klingelte es dann aber doch. Timo Elias Beuchel brachte die Gäste aus Braunschweig in Führung (42.).

Der TSV belohnt sich spät für seinen Aufwand

Schwicheldt gab sich trotz des Rückstands jedoch nicht auf, ganz im Gegenteil. „Die Jungs waren mutig und haben weitergekämpft“, unterstrich der TSV-Kapitän. Kurz vor Spielende belohnten sich die Hausherren für ihren Aufwand. Nach einem Doppelpass steckte Rieger auf Leon Schrader durch, der ins linke untere Eck zum Ausgleich einschob (87.). „Wir haben uns den Ausgleich erkämpft und auch verdient“, fand Rieger.

Somit retteten sich die Rot-Weißen ins Elfmeterschießen, in diesem bewiesen die Braunschweiger allerdings die stärkeren Nerven und zogen letztendlich in die nächste Pokalrunde ein. Die Enttäuschung hielt sich beim TSV trotz der Niederlage im Nachgang allerdings in Grenzen. „Ich habe den Jungs gesagt, dass sie eine super Leistung abgeliefert haben. Sie haben ein Riesenkompliment verdient“, zeigte sich Rieger zufrieden. Eine Woche vor dem Punktspielstart sieht sich der Bezirksliga-Aufsteiger gut gewappnet. „Es war ein Auftritt, der uns auf jeden Fall zuversichtlich macht.“

Tore: 0:1 Beuchel (42.), 1:1 Schrader (87.).

wit

