Brendel-Doppelpack und zwei gehaltene Elfmeter

Würdiger hätten die Fußballer von Arminia Vechelde II ihre eigene „Erste“ wahrlich nicht vertreten können. Beim Gemeindepokal in Groß Gleidingen setzte sich der Kreisligist mit 6:5 nach Elfmeterschießen (2:2, 2:1) gegen den großen Rivalen TSV Sonnenberg durch. „Ich bin mega stolz, die Jungs haben sich das verdient. Wir reißen jetzt alles ab“, sagte Trainer Dennis Cornwall direkt nach dem letzten, von Torwart Tim Steinert vereitelten Versuch.

Das Endspiel eröffnete die Arminia recht früh, traf nach 10 Minuten zur Führung. Meikel Salomon holte auf Rechts stark eine Ecke raus, die er auch selber auf den zweiten Pfosten schlug. Nils Klein legte mit dem Kopf ab, Philipp Brendel leitete den Ball rücklings zum Tor mit der Außenseite des Fußes weiter – im langen Eck kullerte das Spielgerät über die Linie. Lange hatte das Team von seinem Vorsprung allerdings nichts. Nach einem Vechelder Eckball landete ein langer Sonnenberger Schlag an der Mittellinie bei Magnus Horaiske. Mit einem starken ersten Kontakt ließ er seinen Gegenspieler stehen und führte den Konter fort. Er bediente Frederik Falb, der zunächst von Jeldrik Moldenhauer glänzend abgegrätscht wurde. Der Ball blieb in der Gefahrenzone und Keeper Tim Steinert wollte klären, traf Ball und Gegner, wodurch Falb im Sechzehner zu Boden ging. Ein etwas strittiger Pfiff: Jonas Wolter glich mit dem fälligen Elfmeter aus (14.).

Marcel Reim (grünes Trikot) war der einzige Spieler aus der ersten Vechelder Mannschaft. Der Rest gehörte zum Stamm der Arminia-Zweiten. Foto: Henrik Bode / regios24

Brendel legt vor der Pause Treffer 2 nach

Danach spielte sich viel im Mittelfeld ab. Für Vechelde verfehlten Stefan Moock (25.) und Marcel Reim (45.) das Tor knapp, auch Sonnenberg verpasste zweimal. Oliver Becher scheiterte aus spitzem Winkel (36.), ein Schlenzer von Frederik Falb landete auf der Latte (38.). Es sah nach einem Remis zur Pause aus – doch nicht mit Philipp Brendel. Bei einem zu kurzen Pass von Sonnenbergs Keeper Marvin Wasmus auf den Abwehr-Neuzugang Pascal Meier funkte er dazwischen. Vecheldes Stürmer gewann danach noch zwei Grätschduelle gegen die beiden und drückte den Ball über die Linie. (45.+2).

Im zweiten Abschnitt wurde das Spiel noch einmal intensiver. Zahlreich kramte Schiedsrichter David Baresch die gelbe Karte aus seiner Brusttasche. Der Sonnenberger Dirk Franke-Hamekesah sie in der 61. Minute zum zweiten Mal und flog vom Platz. Trotzdem gelang seinem Team noch der 2:2-Ausgleich. Frederik Falb setzte einen Freistoß aus 30 Metern sehenswert in den Winkel (67.) – unhaltbar! Danach wurde das Spiel zunehmend zerfahrener. Vechelde II entwickelte nur noch wenig Zug zum Tor, während es Sonnenberg mit Kontern versuchte. Doch auch der TSV blieb bis zum Abpfiff erfolglos. „In der ersten Halbzeit war Vechelde besser, in der zweiten wir“, erklärte Andy Bresch, Trainer des TSV Sonnenberg, nach der Partie. Arminia-Coach Dennis Cornwall stimmte zu und fügte an: „Zu zehnt war Sonnenberg noch richtig stark.“

Im Elfmeterschießen avancierte schließlich Tim Steinert zum Helden: Nicht nur parierte Vecheldes Keeper den ersten und den vierten Versuch der Sonnenberger. Der Arminia-Schlussmann verwandelte zu­dem seinen eigenen Elfmeter.

