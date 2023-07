Hohenhamelner ermitteln bestes Fußballteam in Ein-Tages-Turnier

Der TuS Bierbergen (weißes Trikot) richtet in diesem Jahr den Hohenhamelner Gemeindepokal aus.

Bierbergen. An einem Tag statt wie bislang in einer ganzen Woche ermitteln Hohenhamelns Fußballer an diesem Samstag den Sieger im Gemeindepokal.