Paul Brons an allen sieben Wendezeller Toren beteiligt

Die Fußballer der TB Bortfeld (in Rot) hatten in ihrem ersten Spiel beim Wendeburger Gemeindepokal gegen den Ausrichter TSV Wendezelle II (in Weiß) das Nachsehen.

Eine deutliche Niederlage hat das höchstspielende Team des Wendeburger Gemeindepokals zum Auftakt kassiert. Kreisligist TB Bortfeld unterlag dem TSV Wendezelle II (1. Kreisklasse) mit 1:7 (1:2). „Wir haben einfach massive Abgänge, die wir nicht kompensieren können“, erklärt Bortfelds neuer Trainer Florian Kula. Und einer der Abgänge stach auf der anderen Seite des Feldes deutlich heraus: Der Neu-Wendezeller Paul Brons war an allen sieben Toren beteiligt. Drei erzielte er selber, die vier weiteren legte er auf.

Wendezelles Trainer Timo Welskop war äußerst zufrieden mit dem, was seine Mannschaft gezeigt hatte. „Bortfeld hat mit einer Fünferkette gespielt. Es war schwer, da durchzukommen, aber wir hatten trotzdem Oberwasser. In der ersten Hälfte hatten wir Chance um Chance“, berichtete der Coach. Allerdings nutzte sein Team davon nur zwei. Letztlich ging die Bezirksliga-Reserve sogar nur mit einem Tor Vorsprung in die Kabine, weil der Bortfelder Dirk Schneider noch den Anschluss erzielt hatte. „Da haben wir uns in der Pause natürlich einiges vorgenommen“, erklärte TB-Trainer Florian Kula.

Abwehrfehler nach der Pause sorgen für deutliche Klatsche

Doch es funktionierte nicht. Zwei eklatante Abwehrfehler nutzten die Wendezeller, um ihre Führung auszubauen. „Wir haben den Ball teils in der letzten Reihe verloren. Danach sind die Köpfe runtergegangen“, so Kula, dem mit der TB nach dem Weggang einiger Leistungsträger eine schwierige Saison bevorsteht. Keeper Marco Lehne kickt nun beim MTV Wolfenbüttel, Marius Wolff in Vechelde und Maxi Hantel sowie Brons in Wendezelle.

Neben Brons trugen sich nur zwei weitere Wendezeller in die Torschützenliste des Spiels ein. Auch Marian Menzel gelangen drei Tore, während Timon Schwetz für den siebten Treffer sorgte. „In der zweiten Hälfte hatten wir viel Tempo drin, da kam Bortfeld nicht hinterher“, lobte TSV-Coach Timo Welskop, der vor dem Saisonstart den Ball flach halten will: „Es sieht bei uns schon sehr gut aus, aber das war auch nur ein Testspiel.“

