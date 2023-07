Gleidingen/Sonnenberg ärgert Vechelde II, aber scheidet aus

Groß Gleidingen. Die „neue“ SG fordert die Reserve der Arminen vor allem in Durchgang 1. Für Vechelde II geht am Freitag im Finale gegen Sonnenberg.

In ihrem ersten Spiel nach dem Zusammenschluss mit dem TSV Sonnenberg II haben die Groß Gleidinger Fußballer eine gute Leistung gezeigt. Mit defensiver Aufstellung wusste der Gastgeber des Gemeindepokals die Vechelder Reserve mächtig zu ärgern. Letztlich schied die Mannschaft von Trainer Kevin Ebeling aber mit 0:3 (0:1) aus, während die Arminia am Freitag (19.30 Uhr) gegen Sonnenberg um den Pott spielt.

Herren: Gr. Gleidingen/Sonnenberg – SV Arminia Vechelde II 0:3 (0:1).Tore: 0:1 Michel Schäfer (36.), 0:2, 0:3 Stefan Moock (47., 68.).

„Wir hätten sogar in Führung gehen können“, trauerte Ebeling einer guten Chance hinterher. Bei einer Ecke war der Ball auf dem Fuß von Max Schönigan gelandet, der den Ball aus acht Metern aber knapp über die Latte schoss – das war in der 30. Minute. „Vechelde hatte bis dahin kaum etwas gemacht“, betonte Ebeling. Vecheldes Stürmer Stefan Moock bestätigte: „Wir haben uns in Hälfte 1 schwergetan. Gleidingen hatte gefühlt neun Spieler im eigenen Sechzehner. Was wir uns vorgenommen hatten, hat leider nicht geklappt.“ Dennoch ging sein Team noch vor der Pause durch Neuzugang Michel Schäfer in Führung. Ebeling bedauerte im Anschluss: „Da haben wir uns einmal unglücklich angestellt.“

Nach dem Seitenwechsel, erklärte Moock, habe die Arminia dann eine deutlich bessere Einstellung gezeigt. Außerdem habe das Pressing viel besser geklappt, so dass der Stürmer mit einem Doppelpack die Partie entschied. Den Hausherren hingegen gingen die Kräfte aus. Trotzdem war Ebeling mit dem ersten Spiel der neuen SG zufrieden: „Wir hätten auch ein Tor machen können – wir gehen sehr optimistisch in die neue Saison.“

Ü32-Altherren: SG Sonnenberg/Groß Gleidingen – TSV Bodenstedt 2:7 (1:5).Tore: 0:1, 0:2 Kotte (9., 13.), 0:3, 0:4 Jurczyk (21., 27.), 1:4 Kucharek (30.), 1:5 Kopaniarz (30.+1), 1:6 Kozowsky (40.), 2:6 Matthies (56.), 2:7 Eigentor Matthies (57.).

Der TSV Bodenstedt setzte sich überzeugend gegen die SG um den Gastgeber durch und trifft nun am Freitag (18 Uhr) im Endspiel auf Arminia Vechelde.

