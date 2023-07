Denstorf spielt stark auf, doch Sonnenberg erreicht das Finale

Der TSV Sonnenberg ist in das Finale des Vechelder Gemeindepokals eingezogen. Der Bezirksliga-Absteiger hatte mit dem starken Kreisklassisten TSV Denstorf allerdings viel Arbeit, ehe er sich mit 2:0 (1:0) durchsetzte. „Die individuelle Klasse hat dieses Spiel entschieden“, sagte der Denstorfer Coach Hussein El-Bardan, der eine Partie mit gutem Niveau und hohem Tempo gesehen hatte. Im Endspiel am Freitag (19.30 Uhr) trifft Sonnenberg auf Arminia Vechelde oder den diesjährigen Gastgeber Rot-Weiß Groß Gleidingen.

Herren: TSV Denstorf – TSV Sonnenberg 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Fabian Müller (23.), 0:2 Frederik Falb (52.).

Die klassentieferen Denstorfer hielten lange gut mit. Und: „Wir hätten sogar in Führung gehen können“, sagt El-Bardan. Die Chance in der 8. Minute ließ das Team aber liegen. So setzten die Sonnenberger den ersten Stich. Fabian Müller erzielte die Führung mithilfe des Innenpfostens. „Den kann man nicht halten. Sonnenberg hat schon eine hohe Qualität in der Offensive“, attestierte der Denstorfer Trainer, der trotzdem ein insgesamt ausgeglichenes Spiel sah. Auch der zweite erfolgreiche Abschluss des Favoriten durch Frederik Falb (52.) sei kaum zu halten gewesen.

Weil die Sonnenberger kein drittes Tor mehr nachlegten, witterten die Denstorfer noch mal ihre Chance. Daniel Sug traf allerdings nur den Pfosten und den starken Schuss von Leonard Bujara fischte Sonnenbergs Keeper Jannik Wasmus gekonnt aus dem Winkel. „Er hat am Ende echt gut gehalten“, lobte El-Bardan den gegnerischen Keeper. Letztlich sagte der Denstorfer Coach: „Von der Spielanlage her war Sonnenberg auf jeden Fall besser und hat verdient gewonnen.“

Lobende Worte für den Kontrahenten fand auch der Bezirksliga-Absteiger Sonnenberg auf seiner Facebook-Seite: „Man muss sagen: Die Jungs aus Denstorf haben Potenzial für mehr.“

Ü32-Altherren: TSV Denstorf – Arminia Vechelde 0:1 (0:0). Tor: 0:1 Steffen Hartung (55.).

Der späte Treffer von Steffen Hartung reichte Arminia Vechelde, um den Titelverteidiger aus dem Turnier zu schmeißen und selbst ins Endspiel einzuziehen.

lev

