Vechelder Reserve brilliert gegen GW Vallstedt

Groß Gleidingen. Arminia Vechelde II zieht in das Halbfinale des Vechelder Gemeindepokals ein und trifft dort auf den Gastgeber.

Philipp Brendel (grünes Trikot) erzielte die beiden Vechelder Treffer in der ersten Hälfte. Hier ist Vallstedts Keeper Saymund Felkl zwar noch dran, kann den Einschlag im Tor aber nicht verhindern.

Die Zweitvertretung von Arminia Vechelde hat seine eigene „Erste“ beim Fußball-Gemeindepokal im ersten Spiel würdig vertreten. Der Kreisligist entschied das letzte Viertelfinale gegen den SV Grün-Weiß Vallstedt mit 4:0 (2:0) souverän für sich und trifft am Dienstag im Halbfinale auf Gastgeber Groß Gleidingen (19.30 Uhr). Bereits am Montag spielen zur gleichen Zeit der TSV Denstorf und der TSV Sonnenberg den ersten Finalteilnehmer aus.

Der Vechelder Teammanager Sebastian Lange war nach dem Abpfiff am Freitagabend „völlig geflasht. Die Jungs haben ein echtes Feuerwerk abgefackelt. Nach der kurzen Vorbereitung habe ich damit nicht gerechnet“, erklärte der Verantwortliche der Arminia. Es habe einfach alles gepasst. „Wir sind extrem gut als Team aufgetreten, die Lauf- und Passwege waren toll“, erklärte Lange überschwänglich. „Das einzige, was es vielleicht zu beanstanden gab,war die Chancenverwertung. Gewinnen wir 6:0 oder 7:0, darf sich niemand beschweren.“

So stand es nach der ersten Hälfte auch nur 2:0. Philipp Brendel traf doppelt (35., 43.). Nach der Pause legte Tim Depner zügig nach (51.), ehe die Vorentscheidung spätestens mit dem 4:0 durch Dariush Sommerfeld (68.) gefallen war. „Wir haben ein megageiles Spiel abgeliefert. Vallstedt hatte nur zwei, drei Abschlüsse, war aber nie wirklich gefährlich vor unserem Tor“, berichtete Lange. Vallstedts Coach Dennis Spyra gratulierte dem Gegner: „Wir waren in allen Belangen schlecht und Vechelde in allen Phasen absolut besser als wir.“

Im Spiel der Ü32-Altherren setzte sich die SG Sonnenberg/Groß Gleidingen mit 4:1 (2:0)ge­gen Bettmar durch. Im Halbfinale am Dienstag (18 Uhr) trifft die Spielgemeinschaft dann auf den TSV Bodenstedt. Am Montag (18 Uhr) stehen sich Titelverteidiger Denstorf und Vechelde gegenüber.

