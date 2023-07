Sonnenberg spaziert ins Vechelder Gemeindepokal-Halbfinale

Groß Gleidingen. Bezirksliga-Absteiger TSV Sonnenberg trifft gegen die SG Bodenstedt/Bettmar in deren erstem Spiel gleich ein Dutzend Mal.

Der TSV Sonnenberg ist ohne Probleme in das Halbfinale des Vechelder Fußball-Gemeindepokals eingezogen. Bei dem Turnier, das in Groß Gleidingen stattfindet, setzte sich der Bezirksliga-Absteiger mit 12:1 gegen Bodenstedt/Bettmar durch. Trotz der deutlichen Niederlage der neugegründeten Spielgemeinschaft in ihrem ersten Spiel sprach deren Torwart Michael Bark von einem „guten Anfang“.

Herren: TSV Sonnenberg – SG Bodenstedt/Bettmar 12:1 (6:1). Tore: 1:0 Bruns (5.), 2:0 Fr. Falb (12.), 3:0 Müller (17.), 3:1 Stiddien (31.), 4:1 Bruns (33.), 5:1 M. Horaiske (37.), 6:1 Müller (40.), 7:1 Wolters (51.), 8:1 Becher (76.), 9:1 Wolters (78.), 10:1 Müller (82.), 11:1 Bruns (86.), 12:1 Schulz (89.).

Die SG Bodenstedt/Bettmar versuchte, so gut es ging mitzuspielen. „Das hat natürlich nicht immer geklappt. Man muss auch sagen, dass die Sonnenberger nach vorne brutal stark sind. Jeder Ball, den wir geklärt haben, landete direkt wieder bei ihnen“, berichtete Bark, dessen Mannschaft nur das Tor zum zwischenzeitlichen 1:3 gelang. Nach einem Sonnenberger Fehler im Spielaufbau ging SG-Innenverteidiger Dennis Kopaniarz mit nach vorne, stand nach einem Doppelpass vor dem Tor. Sein abgerutschter Schuss avancierte zur perfekten Vorlage für Tim Stiddien (31.).

„So etwas passiert eben in der Vorbereitung“, sagte Sonnenbergs Co-Trainer Christoph Horaiske, der sich dennoch über den dominanten Auftritt seines Teams freute. Bis zur Pause legten die klassenhöheren Sonnenberger noch drei Treffer nach und machten bis zum Abpfiff das Dutzend voll. „In manchen Situationen waren wir sogar noch zu schluderig vor dem Tor“, erklärte Horaiske.

Ü32: Grün-Weiß Vallstedt – Arminia Vechelde 3:4 (1:1). Tore: 0:1 Wiecho­czek (19.), 1:1 Spyra (24.), 2:1 Kalinka (40.), 2:2 Wiecho­czek (45.), 3:2 Meyer (54.), 3:3, 3:4 Wiecho­czek (55., 59.).

Mit vier Toren überragte Vecheldes Jan Wiecho­czek. Den Vallstedter Treffer zum 3:2 (54.) beantwortete er prompt und schoss die Arminia zum Sieg.

lev

