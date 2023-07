Ilsedes „Erste“ und Münstedt stehen im Gemeindepokal-Finale

Der VT Union Groß Ilsede (in Rot) entschied das Halbfinal-Duell gegen Ölsburg (in Blau) für sich.

TSV Münstedt gegen die Hausherren VT Union Groß Ilsede – so lautet das Finale des diesjährigen Ilseder Gemeindepokals, das am Donnerstag von 19.15 Uhr an ausgespielt wird. Somit kommt es zu einem Aufeinandertreffen zweier Teams aus der 1. Fußball-Kreisklasse.

SG Klein/Groß Ilsede II – TSV Münstedt 1:4 (0:2). Tore: 0:1 Stark, 0:2 Laskowski, 0:3 Zenker, 0:4 Michel, 1:4.

Die Zweitvertretung der Gastgeber, die in der Vorsaison den Aufstieg von der 3. in die 2. Kreisklasse gefeiert hatte, blieb gegen den Vertreter aus der 1. Kreisklasse ohne Chance. „Das war eine gute Mannschaftsleistung. Wir haben uns viele Torchancen herausgespielt, so dass es ein auch in der Höhe verdienter Sieg für uns war“, fasste TSV-Trainer Jürgen Simon zusammen.

Viktoria Ölsburg – VT Union Groß Ilsede 0:3 (0:1). Tore: 0:1 Keding, 0:2 Zelmer, 0:3 Puppe.

„Das Ergebnis ist deutlicher ausgefallen, als es der Spielverlauf hergegeben hatte“, gab Christian Semper, Trainer der „Ersten“ des Turnierausrichters, an. Bis zum zweiten Treffer sei die Viktoria sogar das bessere Team gewesen – „doch nach dem 2:0 war der Stecker dann gezogen“, so Semper. Insgesamt sei die Leistung seiner Mannschaft „in Ordnung“ gewesen.

