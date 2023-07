Denstorf überzeugt mit Lust- und Laune-Fußball

In dieser Szene begegnen sich Denstorf (in Blau) und Wedtlenstedt (in Gelb) auf Augenhöhe, tatsächlich zeigte sich Denstorf beim 6:0-Sieg jedoch klar überlegen.

Das erste Viertelfinalspiel des Vechelder Fußball-Gemeindepokals in Groß Gleidingen wurde zu einer klaren Sache. Der TSV Denstorf setzte sich gegen den MTV Wedtlenstedt nach Anlaufschwierigkeiten mit 6:0 durch. Im Halbfinale treffen die Denstorfer am kommenden Montag (19 Uhr) auf den Sieger der Partie TSV Sonnenberg gegen die SG Bodenstedt/Bettmar, die am Donnerstag über die Bühne geht.

Herren

TSV Denstorf – MTV Wedtlenstedt 6:0 (1:0). Tore: 1:0 Lüddecke (44.), 2:0 Bönsch (53.), 3:0 Sug (55.), 4:0 Oelke (64.), 5:0 Wilke (67.), 6:0 Aman (78.).

Die Denstorfer präsentierten sich in erstaunlich guter Frühform. „Riesen Respekt an Denstorf“, lobte Wedtlenstedts Trainer Benjamin Weiß. „Die Mannschaft hat vollkommen zurecht und auch in der Höhe verdient gewonnen.“

Seinem Freund und Denstorfer Trainerkollegen Hussein El-Bardan – beide arbeiteten drei Jahre lang gemeinsam bei Marathon Peine – sagt Weiß eine rosarote sportliche Zukunft voraus. „In dieser Verfassung spielt Denstorf in der kommenden Saison um den Kreisliga-Aufstieg mit. Hussein hat eine junge Truppe zusammen, die richtig Bock auf Fußball hat.“ Seine eigene Mannschaft benötige dagegen noch „ein, zwei Monate Zeit, bis wir Kreativität und Torgefahr entwickeln können“, sagte Weiß weiter.

El-Bardan bestätigte Weiß’ Aussagen: „Wir haben ein Spiel auf ein Tor gesehen, es hätte noch deutlicher ausgehen können.“ In Hälfte 1 taten sich die Denstorfer noch schwer, in die torgefährliche Zone zu dringen. „Wedtlenstedt stand nur hinten drin“, berichtete El-Bardan. Die Offensivbemühungen des MTV sahen oft so aus: Die Innenverteidiger schlugen die Bälle hoch und weit nach vorne, „bei denen war viel auf gut Glück ausgelegt“, befand Denstorfs Coach El-Bardan.

In der zweiten Halbzeit knackten die dominanten Denstorfer den MTV-Riegel ein ums andere Mal. „Wir hatten sechs verschiedene Torschützen“, so El-Bardan. „Das zeigt, dass wir unberechenbar sind.“

Ü32-Altherren

TSV Denstorf – SG Wedtlenstedt/Bortfeld 1:0 (1:0). Tore: 1:0 Wroblewski (35.).

Im ersten Viertelfinalspiel des Ü32-Altherren-Wettbewerbs reichte Denstorf der Treffer von Dariusz Wroblewsk zum Weiterkommen. Der TSV tritt nun im Halbfinale am Montag, 17. Juli, um 17.45 Uhr an, der Gegner wird noch ermittelt.

Spiele am Donnerstag

Ü32: Grün-Weiß Vallstedt – Arminia Vechelde (17.45 Uhr), Herren: TSV Sonnenberg – SG Bodenstedt/Bettmar (19 Uhr).

jk

