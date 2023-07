Keine Peiner Duelle in der ersten Runde

Der Pokalwettbewerb stellt auf Bezirksebene den Auftakt der Saison dar. Nun wurde die erste Runde ausgelost, die am Sonntag, 30. Juli, ausgespielt wird. Dabei wird es keine Peiner Derbys geben.

Auch Kreispokal-Sieger TSV Wipshausen aus der Kreisliga, der sich im vergangenen Jahr mit dem TSV Wendezelle messen musste, darf sich nun auf einen Gegner von jenseits der Kreisgrenze freuen. Peines Mannschaften finden sich wie in den vergangenen Jahren in der Gruppe Mitte wieder. Heißt: In den ersten Runden bis zum Achtelfinale können die hiesigen Teams nur auf die Konkurrenten aus den Kreisen Braunschweig und Nordharz (Salzgitter, Wolfenbüttel, Goslar) treffen.

Vöhrum und Schwicheldt stehen vor schwierigen Aufgaben

Das schwierigste Los hat wohl derTSV Arminia Vöhrum erwischt, der den Landesligisten Lehndorfer TSV empfängt. Ebenfalls keine einfache Aufgabe hat Peines Aufsteiger Schwicheldt vor sich. Schließlich haben die Rot-Weißen den Landesliga-AbsteigerBSC Acosta zu Gast. Ein Team, das früher in der höchsten Spielklasse des Bezirks beheimatet war, hat Vechelde vor der Brust. Die Arminia reist zum BSV Ölper, der sich als Dritter des Braunschweiger Kreispo­kals qualifiziert hat. Sieger VfL Leiferde ist als Bezirksliga-Aufsteiger ohnehin gesetzt, der un­terlegene Finalist Lehndorfer TSV II darf derweil als Reservemannschaft nicht teilnehmen.

Peines Kreispokal-Vertreter TSV Wipshausen, der zum zweiten Mal in Folge im Wettbewerb dabei ist, bekommt es ebenfalls mit einem Team aus der Löwenstadt zu tun. Der FC Rautheim, zuletzt Sechster in der Bezirksliga 2, reist in den Peiner Nordkreis. Zwei hiesige Mannschaften treffen auf Teams aus dem Kreis Goslar: Während Teutonia Groß Lafferde zum SV Rammelsberg in den Harz reisen muss, bekommen die Wendezeller Fußballer Besuch vom VfL Oker. Peines einziger Landesligist, der SV Lengede, bekommt es mit einem klassentie­feren Team zu tun. Die Lengeder gastieren beim FC Arminia Adersheim, der die Bezirksliga 3 zuletzt auf Tabellenplatz 9 beendete.

Übrigens: Einige Landesligisten erwischt es bereits in der ersten Runde des Bezirkspokals. Die hochkarätigste Partie steigt beim MTV Wolfenbüttel, Vizemeister der Landesliga, der Oberliga-Absteiger Freie Turner Braunschweig zu Gast hat. Au­ßerdem treffen die Landesligisten Vahdet Braunschweig und Blecken­stedt sowie Landolfshausen und SVG Göttingen aufeinander.

Die Gruppe Mitte des Bezirkspokals

BSV Ölper (KL) – SV Arminia Vechelde (BL)

FSV Fuhsetal (1. KK) – SV Fortuna Lebenstedt (BL)

FG Vienenburg/Wiedelah (KL) – TSV Germania Lamme (BL)

SV Kissenbrück (KL) – VfL Leiferde (BL)

TSV Wipshausen (KL) – FC Rautheim (BL)

FC Arminia Aderseheim (BL) – SV Lengede (LL)

SV Rammelsberg (BL) – SV Teutonia Groß Lafferde (BL)

TSV Wendezelle (BL) – VfL Oker (BL)

TSV Rot-Weiß Schwicheldt (BL) – BSC Acosta (BL)

Goslarer SC 08 (BL) – MTV Hondelage (BL)

SC 18 Harlingerode (BL) – FC Blau-Gelb Asse (BL)

MTV Wolfenbüttel (LL) – FT Braunschweig (LL)

TSV Arminia Vöhrum (BL) – Lehndorfer TSV (LL)

VfL Salder (BL) – SC Rot-Weiß Volkmarode (BL)

SG Roklum-Winnigstedt (BL) – TSG Bad Harzburg (BL)

MTV Schandelah-Gardessen (BL) – SV Union Salzgitter (BL)

SC Gitter (BL) – BV Germania Wolfenbüttel (BL)

TSC Vahdet Braunschweig (LL) – FC Germania Bleckenstedt (LL)

KSV Vahdet Salzgitter (BL) – MTV Salzdahlum (BL)

FC Wenden (BL) – TSV Üfingen (BL)

Freilos: SV Innerstetal.

